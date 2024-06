Giuntoli ottiene il Si del giocatore, la Juventus ha un nuovo attaccante

La Juventus non si ferma a Douglas Luiz: Giuntoli scatenato, ha bloccato l’attaccante, cosa manca per il sì definitivo

Si è aperto il mercato della Juventus. Un Giuntoli molto impegnato quello nelle ultime ore, visto che sta lavorando si più fronti. Calciomercato.it vi ha raccontato della trattativa per Douglas Luiz che si avvicina alla chiusura, ma non c’è soltanto il brasiliano tra i pensieri del Football Director bianconero.

Mason Greenwood è un nome che da tempo gira in orbita Juve e ieri c’è stata una importante svolta per l’attaccante inglese. Come raccontato da ‘Sky’, il club piemontese avrebbe ottenuto il sì del calciatore, di fatto bloccandolo in attesa di trovare la quadra con il Manchester United. Greenwood sarebbe felice di vestire la maglia bianconera, dando priorità alla società italiana.

Calciomercato Juventus, il piano per Greenwood

Forte della disponibilità dei giocatore, Giuntoli nelle prossime settimane lavorerà all’intesa con il Manchester United che parte da una valutazione di 50 milioni di euro.

Una cifra sicuramente elevata e che la Juventus non vuole raggiungere. Il piano dei bianconeri è di proporre una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ai quali aggiungere qualche bonus per avvicinarsi alle richieste dei Red Devils. Il tutto però potrà prendere corpo soltanto dopo l’uscita in attacco di almeno uno tra Chiesa e Soulé. Per l’attaccante italiano ieri c’è stato l’incontro con la Roma, una trattativa che prosegue con il club capitolino che non ha però intenzione di forzare i tempi per chiudere.