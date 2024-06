Firme e annuncio: inizia l’era Fonseca al Milan

E’ tutto pronto per l’inizio dell’avventura sulla panchina del Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato scelto per il dopo Stefano Pioli

Paulo Fonseca nuovo allenatore del Milan non è certo una notizia. Il Diavolo ha da tempo deciso di puntare sul tecnico portoghese per il dopo Stefano Pioli.

Ma è arrivato il momento degli annunci – le firme ci sono già state – e domani, giovedì 13 giugno, è la data cerchiata in rosso. Proprio il giorno in cui Zlatan Ibrahimovic parlerà alla stampa a Milanello.

Oggi il club rossonero ha dato il via alla campagna abbonamenti, in un clima non proprio ottomale. Non è un segreto, d’altronde, che Fonseca non sia mai stato il preferito della tifoseria. Tutti avrebbero voluto un allenatore diverso, magari Antonio Conte. Ora, dunque, serve un colpo da novanta – magari Joshua Zirkzee – per rianimare un ambiente con il morale sotto i piedi. Un eventuale naufragio della trattativa per l’olandese rischierebbe di compromettere ancora di più i rapporti tra la società e i suoi fan.