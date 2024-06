Di Lorenzo-Juve, nuovo attacco: “Atteggiamento poco serio”

Il terzino del Napoli sta vivendo una situazione particolarmente delicata dopo la rottura con il club

Chissà se Antonio Conte, con il suo approdo ufficiale sulla panchina del Napoli, riuscirà o meno a far cambiare idea a Di Lorenzo su quello che sarà il suo futuro. Dopo gli annunci ripetuti sull’addio da parte del suo agente Mario Giuffredi, che hanno fatto scattare l’ira della società partenopea, si attende ancora una versione ufficiale da parte dello stesso calciatore.

L’impressione è che il suo ciclo al Napoli stia per giungere al termine, ma che allo stesso tempo non sarà semplice mettere in piedi una trattativa con la Juventus, club in vantaggio su altre concorrenti come Milan e Inter. Del caso Di Lorenzo, sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’, ha parlato Paolo De Paola attaccando il calciatore “Conta sempre la volontà del giocatore, ma dove finisce davvero la professionalità del giocatore e del suo procuratore? I contratti hanno una valenza e vanno rispettati. Non mi sembra un atteggiamento serio da parte di Di Lorenzo. Se i contratti non valgono nulla, tanto vale non firmarli”.

Il giornalista, dunque, si è schierato dalla parte del club azzurro in questo scontro tra le parti: “Non mi sento di dar torto a De Laurentiis in questa vicenda. Se Di Lorenzo vuole restare, serve avere trasparenza da entrambe le parti. Il malessere va eliminato e appurato. Può succedere l’inferno se trattenuto a forza e senza le giuste mosse. Anche Di Lorenzo deve metterci la faccia ed essere chiaro. Se poi Di Lorenzo dice di voler andare alla Juve, è finita per i tifosi”.

De Paola su Conte al Napoli: “Ipocrisia intorno al tifo”

Sempre sull’asse Juve-Napoli, ha fatto discutere l’ingaggio di un grande ex bianconero come Antonio Conte da nuovo tecnico della formazione partenopea.

Questo è stato il commento di De Paola sull’entusiasmo che si è generato a Napoli dopo l’annuncio di De Laurentiis: “C’è un’ipocrisia latente attorno al tifo. Higuain o Sarri vanno alla Juve e allora sono mercenari, mentre Conte e Manna fanno il percorso inverso e nessuno dice nulla. Questo amore improvviso verso un simbolo juventino mi sembra ipocrita, visto quanto i napoletani hanno criticato quel mondo lì per anni. Conte è arrivato a Napoli per scacciare via qualsiasi dubbio sul suo contratto. Ci sono dei patti chiari con ADL sul rispetto dei ruoli all’interno di mercato e spogliatoio. Arriva con grande entusiasmo e questo farà la differenza”.