Caso Di Lorenzo, il Napoli prende posizione: duro comunicato UFFICIALE

Arriva la risposta ufficiale del Napoli alle dichiarazioni dell’agente di Giovanni Di Lorenzo: per il club il terzino azzurro non è cedibile

Di Lorenzo non è in vendita. È la dura presa di posizione ufficiale del Napoli dopo le dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente del capitano azzurro.

Il procuratore ha ribadito anche oggi che la volontà del calciatore è lasciare il club e trasferirsi in un’altra squadra: “Il ciclo di Di Lorenzo a Napoli è finito, non c’entra niente l’aspetto tecnico o tattico o chi sarà il nuovo allenatore” le parole pronunciate oggi da Giuffredi.

Dichiarazioni alla quale ha risposto in maniera dura il Napoli con un comunicato pubblicato poco fa: “Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli – il tweet del club partenopeo – Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo incedibile: Juve e Inter alla finestra

Il Napoli prende quindi posizione dopo le diverse dichiarazioni del procuratore di Di Lorenzo e toglie dal mercato il capitano azzurro.

La volontà del giocatore di lasciare la Campania ha attirato l’attenzione di diversi club. Come raccontato da Calciomercato.it, Juventus e Inter si sono interessate a Di Lorenzo e sono pronte a far partire l’assalto nel caso in cui dovesse arrivare un’apertura da parte del presidente De Laurentiis. Apertura che al momento, almeno ufficialmente, non c’è con il comunicato che di fatto toglie dal mercato il terzino e potrebbe dare il via ad un lungo braccio di ferro.