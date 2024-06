Inter e Lazio non affondano, la Fiorentina osserva: Valentini in stand by | CM.IT

Nicolas Valentini è in scadenza col Boca a dicembre ed è nel mirino di Inter, Lazio e Fiorentina: la situazione

In attesa dell’inizio dell’Europeo, che prenderà il via il prossimo 14 giugno in Germania, mentre l’Italia di Luciano Spalletti esordirà il giorno seguente contro l’Albania, si accende anche il calciomercato. E sono tanti i nomi che circolano in orbita Serie A.

Tra questi anche Nicolas Valentini, difensore centrale che non sta trovando spazio nel Boca Juniors a causa del rifiuto di prolungare l’accordo con gli ‘Xeneizes’ il contratto attualmente in scadenza il 31 dicembre 2024. Come raccontato nei mesi scorsi, il 23enne calciatore, insieme al suo entourage, ha comunicato l’intenzione di lasciare il club argentino alla fine dell’accordo o, comunque, nella sessione di mercato che aprirà i battenti il 1 luglio. E sono diverse le società che sono a caccia di rinforzi in quel reparto e, possibilmente, a basso costo.

In particolare, sono segnalate, e da tempo, su Valentini l’Inter e la Lazio, con il nuovo presidente nerazzurro Beppe Marotta sempre attento alle opportunità a costo zero. Il calciatore viene considerato un prospetto molto interessante, per il presente e il futuro, ma non sono i soli ad aver attenzionato il prodotto del vivaio del Boca Juniors. Sulle sue tracce c’è, infatti, anche la Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Ma ci vorrà ancora del tempo per conoscere il futuro di Valentini.

Valentini tra Inter, Lazio e Fiorentina: la situazione

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non si registrano passi concreti mossi dai tre club italiani. Resta valido l’interesse e viene confermata anche la richiesta di informazioni preliminare per capire la fattibilità dell’eventuale operazione. Ma non è ancora il momento dell’assalto finale, ma non c’è nessuna offerta tangibile sul tavolo in grado di far prendere una decisione a Valentini e ai suoi agenti per il futuro prossimo. Attenzione anche alla possibilità Roma, con l’allenatore Daniele De Rossi che ha vissuto la sua ultima esperienza da giocatore proprio nel Boca Juniors e potrebbe bussare alla porta dalle sua vecchia società per rinforzare il reparto arretrato. Come detto, però, allo stato attuale c’è tanto da fare per arrivare alla fumata bianca: vi terremo aggiornati.