Boomerang Italia, dalla Juve alla “terza categoria”

Manca meno di una settimana all’inizio degli Europei e l’Italia è già nel mirino della critica

Dopo il deludente pareggio con la Turchia, l’Italia fa fatica a convincere anche contro la Bosnia nell’amichevole al ‘Castellani’.

Continua a non convincere l’Italia di Luciano Spalletti nelle ultimissime tappe di avvicinamento a Euro 2024. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Turchia, questa sera gli azzurri stanno affrontando la Bosnia allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, nell’ultima partita amichevole prima del debutto ad Euro 2024, con gli azzurri che esordiranno sabato contro l’Albania.

L’errore di #Calafiori non si commette nemmeno in Terza Categoria. #ItaliaBosnia — Giovanni Lanzi (@GiovanniLanzi2) June 9, 2024

#Calafiori si sta preparando per la #Juve !Bel passaggio sbagliato 🤣🤣🤣 — L’Avv. bianconero ⚪⚫ (@AntoParrinello) June 9, 2024

Già dopo la partita con la Turchia, non erano mancate le critiche alla selezione di Luciano Spalletti, soprattutto per le poche occasioni da gioco create nell’arco dei novanta minuti. E lo stesso sta accadendo allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, dove gli azzurri stanno affrontando la Bosnia nell’ultima amichevole prima della partenza per la Germania. E c’è qualche calciatore già sul banco degli imputati, nonostante il primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Davide Frattesi.

Italia-Bosnia, critiche social a Riccardo Calafiori

Molte le critiche via social agli azzurri dopo il primo tempo dell’amichevole tra Italia e Bosnia. C’è chi mette in dubbio alcune scelte del commissario tecnico Luciano Spalletti, ma il vero ‘accusato’ è Riccardo Calafiori, difensore del Bologna che piace tanto alla Juventus.

Numerosi, infatti, i messaggi di critica nei confronti di Riccardo Calafiori dopo il primo tempo di Italia-Bosnia, con molti tifosi della Juventus “preoccupati” dal possibile rendimento del difensore in bianconero.

Se #calafiori è questo che vada subito alla juve!!! — Lucky 🇺🇦 (@luckyerre) June 9, 2024

calafiori e cambiaso non valgono 1/4 di matteo darmian — Ilbetssoniano (@fcgia__) June 9, 2024