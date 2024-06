DIRETTA Italia-Bosnia: le formazioni ufficiali – LIVE

Ultima amichevole degli Azzurri prima degli Europei, Italia-Bosnia verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

A sei giorni dall’esordio agli Europei 2024 contro l’Albania, l’Italia scende in campo questa sera per disputare l’ultima delle due amichevoli programmate dalla FIGC. Dopo lo scialbo 0-0 contro la Turchia, la squadra allenata da Luciano Spalletti ospiterà la Bosnia per provare gli automatismi in vista della fase a gironi della rassegna continentale.

La vigilia del match è stata allietata dalle buone notizie arrivate sul fronte Nicolò Barella, con gli ultimi esami che hanno offerto un quadro clinico in netto miglioramento, ma il centrocampista nerazzurro rimarrà fuori dal match a scopo precauzionale. Nella “sua” Empoli, il ct azzurro si aspetta risposte importanti dai propri ragazzi per arrivare con lo spirito giusto agli impegni che contano davvero. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio “Carlo Castellani”.

Formazioni ufficiali Italia-Bosnia

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti

BOSNIA (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Mujakic; Gigovic, Demirovic. Allenatore: Milosevic