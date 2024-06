Juventus nei guai, arriva la conferma: “Si opera”. Rischia sei mesi di stop

Tegola per la Juventus: salta gli Europei con la sua nazionale e deve operarsi. Rischia un lungo stop per l’infortunio al ginocchio

Tegola per la Polonia ma anche per la Juventus. Arkadiusz Milik ha rimediato un infortunio abbastanza serio al ginocchio nell’amichevole contro l’Ucraina e per lui non ci sono buone notizie.

L’attaccante bianconero sarà costretto a saltare Euro 2024 con la sua nazionale come confermato anche al termine del match dal Ct polacco Michal Probierz: “Nelle prossime ore risponderemo alle domande sull’infortunio. Milik non ci sarà all’Europeo e potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico. Ora devo discutere con il medico delle condizioni di altri tre giocatori, la cui partecipazione all’Europeo porta con sé un punto interrogativo”, ha spiegato il selezionatore della Polonia evidentemente preoccupato in conferenza stampa.

Juventus, infortunio Milik: ginocchio ko e operazione

Milik è uscito sofferente e zoppicante dal campo e per lui si teme un interessamento dei legamenti che lo costringerebbe in tal caso a restare diversi mesi lontano dal campo di gioco.

Oltre alla Polonia anche la Juventus incrocia le dita per le condizioni dell’attaccante: se la risonanza magnetica delle prossime ore confermerà le prime e pessimistiche indiscrezioni post partita, Milik rischia un lunghissimo stop di almeno sei mesi. Intanto, oltre al centravanti bianconero, preoccupano anche le condizioni di Kiwior e del romanista Zalewski in vista della rassegna continentale in Germania che inizierà tra una settimana.