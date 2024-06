Infortunio al ginocchio e Euro2024 a rischio: scatta l’allarme anche per la Juventus

Brutto infortunio per il calciatore della Juventus che rischia di saltare Euro2024: il problema al ginocchio allarma

Solo due minuti di gioco, poi è calato il gelo. Grande apprensione nel corso di Polonia-Ucraina, amichevole di preparazione ad Euro2024. In un contrasto di gioco, Milik ha avuto un innaturale movimento del ginocchio ed è caduto immediatamente a terra.

Soccorso dallo staff sanitario della Polonia, l’attaccante della Juventus ha dovuto lasciare subito il terreno di gioco per non farvi più rientro. Il calciatore ex Napoli e Marsiglia è stato accompagnato a braccia negli spogliatoi dai sanitari, zoppicando in maniera vistosa. Grande la preoccupazione sul suo viso, così come quella dei compagni di Nazionale.

In particolare Szczesny e Lewandowski, che sedevano in panchina, hanno immediatamente lasciato il proprio posto per recarsi negli spogliatoi a rincuorare il compagno di squadra. C’è grande allarme per l’entità dell’infortunio di Milik che ora rischia non soltanto di dover saltare Euro2024, ma anche di dover restare fermo – ancora una volta – per un lungo periodo.

Infortunio Milik, si tema per il ginocchio: i precedenti

Per Milik purtroppo non si tratta del prima problema fisico al ginocchio. Per due volte l’attaccante polacco della Juventus, allora in forza al Napoli, era stato costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato, una volta del ginocchio sinistro e un’altra del destro (2016 e 2017).

Quindi anche lo stop per un problema alla cartilagine che lo ha costretto a saltare la scorsa edizione degli Europei. Ora il nuovo infortunio e il timore che possa trattarsi ancora di qualcosa di serio: Euro2024 a rischio con il pericolo che anche l’inizio della stagione con la Juventus possa essere compromesso. Gli accertamenti chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero.