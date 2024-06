Futuro Lukaku: “Ecco la squadra perfetta per lui” | ESCLUSIVO

Terminato il prestito alla Roma, il futuro di Romelu Lukaku è tutto da scrivere: l’annuncio durante Ti Amo Calciomercato

Accolto a Napoli dal grande entusiasmo del popolo partenopeo, Antonio Conte si è presentato ai tifosi con la sua prima intervista ufficiale.

Dalle sue parole, il tecnico salentino ha fatto subito capire che ci sarà da faticare per tornare ai vertici. Intanto però fremono i nomi in ottica mercato per quanto riguarda i possibili nuovi arrivi. Tra i più chiacchierati c’è chiaramente Romelu Lukaku. Terminata l’esperienza alla Roma, il belga tornerà al Chelsea, ma non per restarci. Vi avevamo anticipato come il nome del centravanti belga, con l’arrivo di Conte sulla panchina azzurra, fosse da tenere in grande considerazione per l’attacco dei partenopei. Il centravanti aveva speso parole al miele per il suo ex allenatore, sottolineando come fosse stato il migliore con cui avesse mai lavorato. Parole che hanno nel frattempo allontanato sia il Fenerbahçe del suo ex allenatore Mourinho, sia il Milan, frenati anche dal fatto che il Chelsea non è intenzionato ad accettare una nuova cessione in prestito del centravanti belga.

Futuro Lukaku, Jacobs sicuro: “Napoli perfetto per lui”

Intanto in merito al futuro di Lukaku ha parlato anche Jens Jacobs. Il giornalista belga di ‘Nieuwsblad Sport’ ha parlato in esclusiva alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, su Tv Play e si è soffermato proprio sul futuro del capitano della nazionale fiamminga.

“Il Napoli sarebbe la squadra perfetta per Lukaku. C’è una grande stima tra lui e Antonio Conte ed è un giocatore che ha bisogno di un allenatore che gli dia grande fiducia, come può essere appunto Conte” ha sottolineato Jacobs. Il nodo maggiore è legato al prezzo fatto dal Chelsea: “La richiesta è tra i 30 e i 40 milioni di euro”. Una cifra che al momento sembra essere troppo alta per le casse del Napoli, che prima vorrebbe piazzare Victor Osimhen guadagnando almeno 120 milioni di euro. Il Chelsea però ha recentemente fatto muro e non ha mostrato interesse nei confronti del nigeriano, chiudendo quindi ad un possibile scambio più conguaglio in favore dei partenopei.