Allarme Barella, parla Gravina: “Siamo preoccupati”

Italia, preoccupano le condizioni di Nicolò Barella: a riguardo ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina

Entra sempre più nel vivo il conto alla rovescia per quanto riguarda l’inizio dei campionati Europei. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 convocati, escludendo Ricci, Provedel e Orsolini. Una scelta che ha portato a qualche polemica.

A preoccupare in casa Italia però sono le condizioni di Nicolò Barella, alle prese con un problema muscolare. Oltre al centrocampista dell’Inter, Spalletti dovrà affrontare un’altra grana, legata a Gigio Donnarumma: il suo posto da titolare al Paris Saint-Germain sembra essere stato messo in discussione da Luis Enrique e questo potrebbe rappresentare un problema sia per il portiere che per il ct. Tornando però a Barella, la situazione continua a rendere perplesso lo staff azzurro, ma anche gli alti vertici.

Dal palco del ‘Festival della Serie A’ in programma a Parma, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato, insieme a Gigi Buffon, proprio delle condizioni del centrocampista sardo.

“Le condizioni di Barella ci preoccupano un po’, ma non eccessivamente: diciamo che lo aspettiamo con grande ansia”. In questi giorni il nerazzurro dovrebbe svolgere gli esami per valutare la sua situazione. Presente sul palco anche Buffon, che ha subito aggiunto: “Ho fatto a Barella e ai ragazzi l’esempio di Gattuso nel 2006, volevano spedirlo a casa perché non stava bene e poi sappiamo com’è andata. Nicolò può fare lo stesso percorso che fece Rino in quel Mondiale”. La situazione dunque preoccupa un po’, ma in casa azzurra c’è comunque fiducia che il centrocampista possa essere a disposizione del ct per gli Europei, magari già per la gara d’esordio in programma sabato 15 contro l’Albania.