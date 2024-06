Spalletti è preoccupato: ‘allarme’ Donnarumma dopo Barella

L’Italia prepara l’avventura agli Europeo in Germania: oltre a Barella, anche Donnarumma agita il Ct azzurro Spalletti

Luciano Spalletti ieri ha comunicato la lista definitiva dei 26 convocati per gli Europei in Germania, con l’Italia che debutterà il 15 giugno contro l’Albania.

Tre esclusioni per il Ct azzurro: Ricci, Orsolini e Provedel, con il portiere della Lazio che resta comunque in preallarme visto l’affaticamento accusato nell’ultima amichevole con l’Under 20 da Meret. Per Spalletti ci sono però altre due spine nell’avvicinamento alla rassegna tedesca e che non fanno dormire sonno tranquilli all’ex allenatore del Napoli. Il selezionatore della Nazionale si è mostrato fiducioso per il recupero di Nicolò Barella, anche se il problema muscolare accusato negli ultimi tempi lascia qualche dubbio sulle condizioni dell’alfiere dell’Inter campione d’Italia.

Italia, oltre a Barella anche Donnarumma agita Spalletti

Barella ieri ha festeggiato la nascita del quarto figlio, Romeo, ed è alla prese con un affaticamento al retto femorale della coscia destra.

Intoppo che non ci voleva per il centrocampista e vice capitano, in dubbio per l’esordio ad Euro 2024 a Dortmund con l’Albania. L’altra spina di Spalletti è invece ‘Gigio’ Donnarruma, stavolta per motivi psicologici e che riguardano il rapporto tra l’ex Milan e il club di appartenenza, ovvero il Paris Saint-Germain. Come trapela dalla Francia, infatti, l’allenatore dei parigini Luis Enrique avrebbe messo in discussione Donnarumma per il ruolo da titolare in vista della prossima stagione. Il tecnico spagnolo non prevederebbe gerarchie tra i pali del PSG e dovrà giocarsi il posto con il nuovo arrivato Safonov, prelevato dal Krasnodar. Si preannunciano tempi duri quindi per Donnarumma a Parigi, anche se Spalletti non nutre nessun dubbio sulla resa in campo da parte dell’ex Milan e capitano azzurro.