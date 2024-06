Italia, UFFICIALE: ecco i 26 convocati di Spalletti

Resi noti ufficialmente i 26 convocati dell’Italia di Spalletti per Euro 2024: ecco i giocatori “tagliati” dal Ct

E’ il momento delle scelte, anche dolorose e impopolari, ma da compiere, per Luciano Spalletti. Il Ct della Nazionale ha annunciato la lista definitiva dei 26 giocatori convocati per Euro 2024 in Germania.

Rispetto alla lista dei 30 preconvocati, c’erano alcuni tagli da fare. Con gli infortuni di Acerbi e Scalvini in difesa, che hanno aperto la strada a Gatti, gli altri tre che facevano parte della lista precedente a essere stati depennati sono Provedel, Ricci e Orsolini. Ecco dunque i 26 al completo:

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli)

DIFENSORI: Bastoni e Darmian (Inter), Buongiorno (Torino), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)