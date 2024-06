“Un’inutile umiliazione”: scoppia il caso convocazioni, attacco a Spalletti

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, finisce al centro di un vero attacco dopo le convocazioni per Euro2024: cosa è accaduto

Il dado è tratto. Nella giornata di ieri, giovedì 6 giugno, Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei 26 calciatori che faranno parte della Nazionale italiana ad Euro2024.

Dei ventinove azzurri pre-convocati per l’amichevole con la Turchia, tre sono stati rispediti a casa: per Provedel, Ricci e Orsolini non ci sarà spazio nell’avventura europea dell’Italia. Una scelta arrivata dopo lunghe riflessioni, con il ct che ha dovuto valutare prima la condizione fisica di alcuni calciatori: in particolare quella di Alex Meret, assente con l’Under 20 per un affaticamento, e Nicolò Barella, ancora alle prese con qualche problema fisico.

Alla fine, come previsto, loro sono rimasti dentro e Provedel, Ricci e Orsolini hanno dovuto disfare le valigie e rinunciare al viaggio di Germania. Una scelta che ha però destato più di qualche polemica con il commissario tecnico che è finito al centro di un vero attacco.

Pistocchi contro Spalletti per le convocazioni: “Umiliazione inutile”

È Maurizio Pistocchi a non condividere la scelta fatta dal ct Spalletti al momento delle convocazioni. Più che sui nomi in sé degli esclusi, il giornalista ha avuto da ridire sul fatto di non aver convocato fin dall’inizio soltanto 26 calciatori, tutti quelli che sarebbero poi andati agli Europei.

Nel postare la lista dei convocati, infatti, Pistocchi commenta su X: “Umanamente, sono vicino ai tre ragazzi – Provedel, Ricci e Orsolini- prima convocati e poi mandati a casa. La vita è un esame che non finisce mai – le sue dichiarazioni, ma questo non è sport ma una inutile umiliazione”. Il perché lo spiega lo stesso giornalista: “Spalletti – che stimo – ha avuto 9 mesi per valutare e scegliere, trovo che escluderli in modo così brutale sia ingiusto. Sono bravi giocatori, hanno dato tutto. E questo, per me, basta e avanza”.