Nuovo caso Skriniar all’Inter, Ausilio: “Me l’ha confermato”

Il direttore sportivo del club nerazzurro ha anticipato alcune delle possibili strategie di mercato per la prossima estate

Dopo la nomina ufficiale di Beppe Marotta come nuovo presidente del club, l’Inter può finalmente lasciarsi alle spalle le turbolenze societarie delle ultime settimane e rivolgere l’attenzione esclusivamente alla costruzione dell’organico della prossima stagione. Come ribadito più volte dai dirigenti, l’obiettivo principale rimane quello di riconfermare in blocco i big di Simone Inzaghi e puntellare la rosa con un paio di innesti funzionali alle esigenze del tecnico.

Uno dei casi che potrebbe accompagnare la prossima estate interista, riguarda Denzel Dumfries. L’esterno olandese sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto e, qualora non dovesse rinnovare il suo accordo, potrebbe trasformarsi in un nuovo caso Skriniar. Uno scenario, questo, che la società nerazzurra vuole caldamente evitare per non perdere a zero tra un anno un calciatore di sicuro valore internazionale.

Del futuro dell’olandese, ha parlato proprio il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ci saremo in caso di altre opportunità, altrimenti saremo comunque pronti per l’inizio del nuovo campionato. Ho parlato con Dumfries di recente, nei prossimi giorni parleremo con i suoi agenti. Denzel mi ha confermato che vuole restare, è felice di continuare qui. Poi magari avrà anche lui altre opportunità, ma è un calciatore dell’Inter e noi siamo contenti dei nostri giocatori”.

Calciomercato Inter, Ausilio sul futuro di Valentin Carboni

A margine della tredicesima edizione del ‘Premio Pietro Calabrese’, il ds dell’Inter si è poi soffermato sulle intenzioni future da parte del club nei confronti di Valentin Carboni.

Così Ausilio sul talentuoso fantasista argentino: “Siamo orgogliosi di lui perché è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter insieme ai suoi fratelli. Sii è messo in evidenza prima all’Inter e poi al Monza, l’augurio è che possa far parte intanto del gruppo che disputerà la prossima Copa America con l’Argentina. Del suo futuro non abbiamo ancora parlato, aspettiamo che finisca questa esperienza con la selezione e che si aggreghi al nostro ritiro. Poi con lui e suo papà vedremo. Io penso a sviluppare i ragazzi che abbiamo. Magari potrà essere già parte della prima squadra dell’Inter, altrimenti valuteremo un altro prestito”.