Nuova contropartita Juve: così Giuntoli sblocca Koopmeiners

La Juventus è in pressing su Koopmeiners, obiettivo numero uno nella lista di Giuntoli: il piano del Dt bianconero per il gioiello dell’Atalanta

La Juventus la prossima settimana ufficializzerà Thiago Motta, con Giuntoli già al lavoro per il nuovo tecnico in vista della prossima stagione.

Il Football Director bianconero è attivissimo sul mercato e già bloccato Di Gregorio tra i pali: prima di ufficializzerà il portiere del Monza serve però l’uscita di uno tra Szczesny e Perin. Thiago Motta spinge in difesa per il pupillo Calafiori, che vorrebbe ritrovare anche nella nuova avventura sotto la Mole. Il grande obiettivo però di Giuntoli rimane Teun Koopmeiners, gioiello dell’Atalanta già in tempi non sospetti dell’ex dirigente del Napoli. La Juve è in pressing sul giocatore e sta studiando l’incastro giusto per portarlo in bianconero.

Calciomercato Juventus, non solo Huijsen e Soulé: anche Iling-Junior nell’affare Koopmeiners

La Juventus ha sostanzialmente raggiunto un principio d’accordo con Koopmeiners, sulla base di un contratto quinquennale a poco meno di 5 milioni di euro all’anno.

Adesso tocca però trovare l’intesa con l’Atalanta, che non scende sotto la valutazione di 60 milioni di euro. Somma che la Juve potrebbe abbassare con l’inserimento di alcune contropartite tecniche come Soulé e Huijsen, con il baby difensore spagnolo in particolare che andrebbe a coprire il vuoto lasciato dall’infortunato Scalvini nello scacchiere di Gasperini. Ma non solo: nei gradimenti dell’allenatore della ‘Dea’ potrebbe rientrare anche Iling-Junior, in uscita dalla Continassa se non rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno. L’inglese è un jolly prezioso che Giuntoli avrebbe intenzione di sfruttare per diverse operazioni in entrata e da tempo piace anche a Bologna e Monza.