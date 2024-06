Conte fa spesa in casa Juve: bis Napoli

Il Napoli ha ufficializzato nelle scorse ore ore l’arrivo di Antonio Conte in panchina: il nuovo tecnico guarda cion attenzione in casa Juventus per il mercato

Il Napoli riparte da Antonio Conte in panchina dopo la disastrosa stagione post scudetto e senza la qualificazione alle coppe europee.

Ieri l’allenatore salentino ha firmato il contratto alla presenza del patron De Laurentiis, che nell’ultimo campionato aveva cambiato tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona) dopo l’addio dell’attuale Ct della Nazionale Spalletti. Grande entusiasmo nella piazza partenopea per l’arrivo di Conte, che sarà presentato in grande stile la prossima settimana dal presidente De Laurentiis. Intanto l’ex tecnico di Juventus e Inter si è messo subito al lavoro con la dirigenza e il neo Ds Manna sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa e disputare una stagione da protagonista.

Calciomercato Napoli, gli occhi di Conte e Manna su Miretti

In cima alla lista di Conte c’è ovviamente Romelu Lukaku, da sempre pallino del mister leccese che spinse a tutti i costi nel 2019 per l’arrivo del belga all’Inter.

‘Big Rom’ andrebbe a rimpiazzare il partente Osimhen, mentre un’altra pista da tenere in considerazione per il Napoli è quella che porta a Chiesa, se il numero 7 della Juventus non rinnovasse il contratto con il club bianconero. Sono diversi gli intrecci – ricordando anche Di Lorenzo versante opposto – che potrebbero nascere inoltre sull’asse Torino-Napoli, considerando anche la stima di Manna per diversi ex bianconeri. Tra cui figura anche Fabio Miretti, profilo che piace allo stesso Conte per il centrocampo del Napoli come scrive stamane ‘Il Mattino’. Manna conosce bene il classe 2003 fin dai tempi dell’Under 23 della Juventus e la società partenopea potrebbe fare un tentativo per il giocatore (valutato intorno ai 20 milioni di euro) che in Serie A piace a diverse compagini come Bologna, Monza, Genoa e Atalanta.