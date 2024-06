Campionato senza VAR: la decisione è UFFICIALE

Svolta per quanto concerne l’utilizzo del Var: una decisione ufficiale arrivata poco fa e che cambia tutti gli scenari

Un anno segnato dalle polemiche, al Var, la stagione forse più complicata dall’introduzione dello strumento, per la difformità e poca chiarezza di alcune interpretazioni che hanno fatto discutere. Uno strumento che ha sicuramente portato nei miglioramenti nel mondo del calcio, ma è ancora perfettibile.

Ci sono state critiche a non finire non soltanto nel nostro campionato, però, dunque non si tratta di una specificità italiana. Anche in Inghilterra, il Var è finito nella bufera. Al punto che in Premier League era stata avanzata l’ipotesi di eliminarlo. Proposta sostenuta dal Wolverhampton, che però è stata bocciata. I club hanno votato contro la mozione dei ‘Wolves’, chiarendo però che occorrano dei miglioramenti per implementarlo e renderlo uno strumento più efficace.

Nell’autunno del 2024, nel campionato inglese, ci sarà l’introduzione del fuorigioco semi-automatico, per aiutare rapidità e accuratezza delle decisioni. Inoltre, si continua a chiedere all’IFAB la possibilità di trasmettere audio e video delle revisioni al Var in diretta.