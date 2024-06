Milan, si complica il dopo-Giroud: irrompe la Premier

Si complicano i piani di mercato per il Milan: rossoneri a caccia di un attaccante per il dopo Giroud

Dopo l’addio di Olivier Giroud, il Milan è sulle tracce di un nuovo centravanti in una sessione estiva di mercato che dovrà – giocoforza – portare diversi rinforzi.

Il Milan vuole un attaccante. È questa una delle priorità di mercato per il club rossonero dopo l’addio di Oliver Giroud, ma non solo. In vista della prossima stagione c’è necessità di rinforzare ulteriormente il reparto avanzato, anche in attesa di capire quello che sarà il futuro di Luka Jovic, unica vera punta attualmente in rosa al di là di Okafor che però nasce come esterno offensivo.

Nelle scorse ore è spuntata la pista che porta a Romelu Lukaku: l’attaccante belga, dopo l’esperienza alla Roma, potrebbe clamorosamente decidere di vestire la maglia rossonera, ma la trattativa col Chelsea non sarà semplice. Del resto, da tempo il Milan si guarda intorno e sonda più profili per consegnare all’erede di Stefano Pioli un centravanti capace di finalizzare ma anche di contribuire alla fase di costruzione del gioco.

Calciomercato Milan, si complica la trattativa per Santiago Gimenez

Uno degli obiettivi per l’attacco del Milan da tempo è Santiago Gimenez, centravanti messicano classe 2001, di proprietà degli olandesi del Feyenoord.

Finito anche nel mirino del Napoli, Gimenez ha altri tre anni di contratto con il club di Rotterdam e ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Al di là dei costi, il vero ostacolo dell’operazione è rappresentato dalla concorrenza. Non quella del Napoli di Antonio Conte (che pure vorrebbe portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio), ma quella di club esteri, in particolar modo inglesi.

Sulle tracce del numero 29 del Feyenoord, autore di ventisei gol e otto assist nell’ultima stagione, piace molto al Tottenham, ma soprattutto al Liverpool. Il nuovo tecnico dei Reds, Arne Slot, avrebbe indicato Gimenez come rinforzo per l’attacco alla dirigenza del Liverpool. Un inserimento, quello degli inglesi, che rischia di tagliare fuori il Milan dalla corsa al centravanti messicano.