Nuovo ribaltone Lukaku in Serie A: destinazione a sorpresa

L’attaccante belga ha concluso il suo prestito alla Roma, ma potrebbe tornare in Italia in un nuovo club

L’avventura di Romelu Lukaku nel campionato italiano potrebbe non essere finita. L’attaccante belga, che proprio un’estate di questi tempi rifiutava il ritorno all’Inter, si è ritrovato nell’ultima stagione in prestito alla Roma. La sua avventura nella Capitale, come da programma, è però giunta al termine ed il calciatore farà quindi rientro al Chelsea proprietario del suo cartellino.

Nelle ultime settimane, complice l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis ha sondato la pista che porta al centravanti belga. Big-Rom è infatti un pupillo del tecnico leccese, con il quale nel 2021 ha vinto da grande protagonista uno scudetto con la maglia dell’Inter. A rovinare i piani della società partenopea, però, potrebbe essere una rivale a sorpresa in Serie A che già la scorsa estate aveva fiutato il colpo in avanti dopo la rottura con i nerazzurri.

Secondo ‘Sky Sport’, vi sarebbe già stato un sondaggio da parte del Milan nei confronti di Lukaku. I rapporti tra i club milanista e il Chelsea sono ottimi e potrebbero agevolare un’eventuale trattativa. Di recente, infatti, le due società hanno condotto diverse operazioni sull’asse Milano-Londra, da Fikayo Tomori alla cessione di Ruben Loftus-Cheek della scorsa estate. Ad oggi, però, rimane un grosso ostacolo sulla trattativa: i rossoneri potrebbero portare l’affare a termine solamente in prestito, mentre i ‘Blues’ non danno alcun segnale di apertura in questo momento.

Calciomercato Milan e Napoli, duello per Luklaku

Situazione che rimane da monitorare con il Napoli chiaramente ancora in corsa tra le formazioni sulle tracce del belga.

In queste ore è stato definito l’ingaggio di Antonio Conte al Napoli dopo l’incontro nella sede della Filmauro a Roma tra il tecnico leccese, il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di domani, invece, arriverà l’ufficialità sull’approdo in panchina. A quel punto, ecco che finalmente potrà avere inizio anche il mercato della formazione azzurra ed il nuovo assalto nei confronti di Romelu Lukaku.