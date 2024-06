Milan-De Ketelaere, il riscatto non arriva: tra deadline e nuovi scenari

Le ultime sul futuro di Charles De Ketelaere. L’Atalanta non ha ancora esercitato il diritto di riscatto. Non è da escludere un suo ritorno al Milan

Pochi giorni e conosceremo la verità. L’Atalanta non ha ancora riscattato Charles De Ketelaere e ha tempo fino al prossimo 14 giugno per farlo. Se i bergamaschi non dovessero mettere sul piatto i soldi pattuiti in estate – 23 milioni di euro più 4 milioni di eventuali -, il giocatore belga farebbe ritorno al Milan.

Uno scenario che fino a qualche giorno fa non sembrava possibile. L’attaccante, d’altronde, è letteralmente esploso con Gian Piero Gasperini, riuscendo a segnare ben 14 gol e a realizzare 11 assist. Numeri importanti che non lasciano davvero dubbi. Il desiderio dell’Atalanta è stato, però, sempre quello di riaprire una nuova trattativa per chiedere uno sconto. Percassi, d’altronde, due giorni fa era stato più che chiaro.

Calciomercato Milan, un nuovo futuro per De Ketelaere

Ma è difficile immaginare che il Milan decida di abbassare il prezzo. La stagione, d’altronde, è stata più che positiva e trovare un acquirente che metta sul piatto molti più soldi di quanti sarebbe chiamata a versarne l’Atalanta non dovrebbe essere così complicato.

E’ vero che conterà molto il parere del giocatore, ma senza riscatto entro il 14 giugno, sarà il Milan a decidere cosa fare. Uno scenario difficile, ma non impossibile, prevederebbe, infine, la permanenza in rossonero di Charles De Ketelaere. D’altronde fino a poco tempo fa il suo obiettivo era quello di imporsi al Diavolo. Se le strade dovessero incrociarsi nuovamente, il Milan si ritroverebbe un nuovo De Ketelaere, e il belga una nuova squadra, con un allenatore diverso.