Futuro De Ketelaere da scrivere: l’Atalanta ‘avverte’ il Milan

Le dichiarazioni del dirigente in merito al futuro dell’attaccante arrivate in serata. L’addio al Milan appare ormai scontato, ma potrebbero cambiare le carte in tavolo

Il Milan si aspetta di poter disporre di un tesoretto di una quarantina di milioni di euro grazie alle cessioni dei calciatori in prestito.

Gli addii di Rade Krunic e Juniors Messias sono certi, ma l’incasso maggiore arriverà chiaramente dalle ufficialità di Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere. Per l’esterno, il Bologna dovrà pagare una decina di milioni; per l’ex Club Brugge, dopo i tre milioni per il prestito, invece, l’Atalanta è chiamata a sborsare almeno 23 milioni più altri 4 possibili di bonus.

Futuro De Ketelaere, Percassi: “Parleremo con il Milan”

I bergamaschi, dopo la grande stagione dell’attaccante, sono intenzionati trattenerlo, magari con uno sconto. Le parole di Luca Percassi, intercettato a margine della presentazione del nuovo logo di Serie C, sembrano andare verso questa direzione:

“Abbiamo finito ieri il campionato – riporta Ansa.it -, con il Milan avremo modo di parlare e riprenderemo la relazione, sapendo quello che ha fatto l’Atalanta in questi mesi e quello che ha fatto lui”. Arriva poi una battuta anche su Lookma, protagonista principale della stagione fantastica dell’Atalanta. Le squadre che lo vorrebbero non mancano di certo: “Ce lo teniamo stretto, ma il mercato è sempre imprevedibile”.