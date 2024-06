Nuovo portiere Milan: anche Inter e Juventus coinvolte nell’erede di Maignan

Il mercato del Milan ruota molto intorno al nuovo portiere in caso di cessione di Maignan. Che intreccio in porta con Inter e Juventus

Il Milan potrebbe vivere una sessione estiva di calciomercato molto simile a quella di un anno fa. Allora i rossoneri decisero di sacrificare Tonali per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, da reinvestire su quattro giocatori di prospettiva.

La storia, come detto, potrebbe ripetersi e l’indiziato numero uno a lasciare Milanello stavolta è Mike Maignan. Il portiere della Nazionale francese è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, ma dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain, le pretendenti non mancano. E magari con un buon Europeo, l’attuale valutazione di 70 milioni di euro potrebbe essere ritoccata verso l’alto. Ovviamente in caso di cessione, il Diavolo si troverà con la necessità di prendere un altro estremo difensore che possa fare il titolare. In Polonia oggi è stata promossa la candidatura di Marcin Bulka, protagonista di una ottima annata con il Nizza in Ligue 1. Ma ci sono diverse altre piste.

Calciomercato Milan, da Perin a Ramsdale: tutte le piste in porta

L’emittente ‘TeleLombardia’ ha stilato una lista di cinque nomi che il Milan starebbe seguendo per il ruolo di portiere al posto di Maignan e due vanno ad incrociarsi con le eterni rivali Inter e Juventus.

Quella più difficile porta a Mattia Perin. Con il possibile addio di Szczesny, il secondo portiere della Juve potrebbe provare a giocarsi il posto con il nuovo acquisto Di Gregorio. Mentre se il polacco restasse alla Continassa, sarebbe costretto a fare le valigie. Non scalda troppo nemmeno l’opzione che porta a Juan Musso, decisivo per la conquista dell’Europa League da parte dell’Atalanta, ma diventato il panchinaro di Carnesecchi in Serie A. Sempre dal campionato italiano, attenzione a Josep Martinez del Genoa, per il quale ci potrebbe essere un derby di mercato con l’Inter. All’estero, invece, appare forse troppo costosa la pista che conduce a Diogo Costa del Porto, mentre più abbordabile sarebbe quella che risponde al nome di Aaron Ramsdale dell’Arsenal.