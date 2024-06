Maignan in bilico: è polacco il sostituto

Il Milan deve fare i conti con il futuro di Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il Diavolo pensa al sostituto

Sono tanti i nodi da sciogliere per il Milan. Il club rossonero, una volta ufficializzato il nuovo allenatore – l’annuncio di Fonseca è atteso per la prossima settimana – dovrà muoversi con forza sul mercato, acquistando innanzitutto un centravanti.

Servirà, poi, fare chiarezza anche sui giocatori con contratto in scadenza a breve e le attenzioni, in questo caso, sono inevitabilmente puntate su Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi con accordi fino al 30 giugno 2026.

Come raccontato su Calciomercato.it, la situazione legata al portiere è certamente più fluida e il rinnovo più vicino. Il portiere è pronto a firmare un nuovo accordo a circa sei milioni di euro netti, con i bonus, ma al momento la fumata bianca non è arrivata. La questione Maignan va dunque monitorata per bene. E’ vero che il portiere gioca un ruolo fondamentale anche all’interno dello spogliatoio, come testimoniato da Olivier Giroud e Stefano Pioli, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, al Diavolo verrebbe valutata.

Calciomercato Milan, Maignan al City: i rossoneri su Bulka

Oggi non c’è alcuna trattativa per la cessione del francese. Piace al Bayern Monaco, ma la squadra che potrebbe farsi sotto per Maignan è il Manchester City, qualora Ederson dovesse trasferirsi in Arabia Saudita.

Con l’addio del numero 16, il Milan si ritroverebbe con tanti soldi tra le mani – non meno di 60-70 milioni di euro – e parte di essi verrebbe chiaramente reinvestito per l’acquisto di un nuovo estremo difensore.

Al Diavolo è stato accostato Di Gregorio, promesso sposo della Juventus, ma in queste ore è spuntata una nuova pista. Secondo quanto riportato da meczyki.pl, il Milan avrebbe, infatti, avviato dei contatti con l’entourage di Marcin Bulka. Il portiere polacco, autore di una grande stagione al Nizza, ha una valutazione sui 20 milioni di euro. Moncada è, dunque, pronto a pescare ancora una volta dalla Ligue 1.