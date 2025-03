DIRETTA Conference League, Panathinaikos-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Spyros Louis’ tra i verdi di Rui Vitoria e i viola di Palladino in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Panathinaikos ad Atene in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Conference League. Una sfida tra due formazioni che sono reduci da una vittoria nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro belga Lambrechts.

Da una parte i viola di Raffaele Palladino, settimi in classifica in Serie A dopo il successo sul Lecce che ha interrotto la striscia di tre sconfitte di fila, sono al loro primo scontro diretto nella fase a eliminazione diretta, avendo saltato i playoff grazie al terzo posto nella fase a girone unico. Lo scopo è quello di ottenere un risultato positivo in trasferta per agevolare il ritorno in programma giovedì prossimo a Firenze e provare a tornare in finale per il terzo anno consecutivo. Dall’altra parte i verdi di Rui Vitoria, che a loro volta vengono dalla vittoria sul Panetolikos che li conferma in terza posizione nella Super League greca, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato gli islandesi del Vikingur ai sedicesimi. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due club. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming sui vari dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Spyros Louis’ tra Panathinaikos e Fiorentina live in tempo reale.

Probabili Formazioni Panathinaikos-Fiorentina

PANATHINAIKOS (4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino

ARBITRO: Erik Lambrechts (Belgio)

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Fiorentina domenica 9 marzo ore 15; Atromitos-Panathinaikos domenica 9 marzo ore 18.