Il Milan riparte da zero: “Carta bianca a Gasperini” | ESCLUSIVO

Dalla panchina rossonera a quella bianconera: due squadre che potrebbero cambiare allenatore a fine anno, o forse no

Sarà un’estate bollente, almeno a giudicare dalle temperature che si registrano già ora, quando la primavera ancora deve arrivare. No, non si parla di emergenza climatica, ma del calciomercato ed in particolare delle panchine di Serie A.

A fine stagione sarà il momento di fare bilanci e prendere decisioni e molte delle big italiane potrebbero cambiare guida tecnica. Dal Milan alla Juventus, dal Napoli all’Atalanta, quello che ci aspetta sarà il classico valzer delle panchine. Qualcosa già si sta muovendo adesso ed è di questo che ha parlato, intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ su Youtube l’ex calciatore di Juve e Atalanta Sergio Porrini.

Il big match di domenica sera tra gli argomenti toccati, ma anche le panchine con un occhio di riguardo ai bianconeri, ma anche alla situazione Milan con la suggestione di un Gasperini nuovamente a Milano, sponda rossonera questa volta, per prendersi magari la rivincita dopo il flop all’Inter di qualche anno fa.

Porrini parte però da un nome mercato come Ismajli, accostato anche ai bianconeri: “Oltre ad essere un grandissimo giocatore, è un professionista eccezionale, sta alla grande nello spogliatoio e i quattro anni con la nazionale albanese mi sono servito per conoscerlo ancora più a fondo. Parliamo di un difensore vecchio stampo. Bravissimo nel difendere, nell’aggressione all’avversario con la sua fisicità ed esplosività. Se il suo difetto maggiore era la tecnica, in Italia è migliorato molto sotto questo aspetto e oggi può benissimo stare in un contesto di grande squadra. Lo vedo come il Chiellini della situazione, che bada al sodo ed è presente”.

In tema Juventus, l’ex calciatore dà un giudizio alla stagione dei bianconeri: “Ad oggi dobbiamo considerarla come negativa: è uscita dall’Europa contro una squadra alla portata; in Coppa Italia ha giocato una partita indegna. E quindi, al momento, non si può ritenere positiva, ma tutto può succedere”.

Non solo Motta-Juve, Porrini: “Milan vai su Gasperini”

Questo però non cambia il giudizio sulla scelta di Motta che Porrini preferisce a Conte: “Penso che per la panchina della Juventus sia stata fatta la scelta giusta. Conte quando arriva in una società vuole determinate cose che un progetto giovani non poteva sostenere. Io penso invece che questo sia un binomio giusto fra calciatori giovani e allenatore giovane. Bisogna dargli tempo, ci sono state delle delusioni, ma forse la sconfitta in Coppa Italia potrebbe aver scosso Motta, l’ho visto un po’ più ‘cattivo'”.

Accostato alla Juventus per il prossimo anno c’è anche Gasperini, ma per l’attuale tecnico dell’Atalanta Porrini vede meglio un’altra big. “Gasperini lo vedrei più legato ad un Milan se avessero voglia di cominciare proprio da zero – le sue dichiarazioni – . Lo reputo tra i cinque migliori allenatori al mondo perché è uno dei pochi ad incidere sulla crescita dei calciatori. Il 90% di questa Atalanta è merito suo. Se fossi il Milan, che deve ripartire da zero, andrei quindi su Gasperini e gli darei carta bianca su tutto dandogli ovviamente il giusto tempo”.