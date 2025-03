Asilo nido gratis per chi ha l’Isee sotto i 40mila Euro: come e dove fare richiesta

Ottime notizie per le famiglie con figli sotto i tre anni e ISEE entro 40 mila euro. C’è un aiuto economico importante per risparmiare sull’asilo nido.

Se non avete ancora calcolato l’ISEE 2025 questo è il momento giusto per procedere. Sia perché finalmente Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato non sono più calcolati sia perché ci sono tantissimi Bonus da richiedere subito.

Come sopravvivrebbero tante famiglie italiane senza i Bonus del Governo? Una domanda scomoda a cui è meglio non rispondere. Il costo della vita sta mettendo da diversi anni in difficoltà i cittadini e mantenere i figli è un sacrificio non da poco. Eppure la natalità è un tasto dolente per la nostra penisola che sta lentamente invecchiando lasciando spazio a previsioni oscure per un futuro nemmeno troppo lontano. Da qui la decisione di attivare diverse misure dedicate alle famiglie, specialmente quelle con reddito basso o medio basso.

Proprio degli ultimi giorni è la notizia del Bonus Bollette che prevede un contributo una tantum di 200 euro per alleggerire le spese di luce e gas che sono tornate ad essere un incubo per gli italiani. Questo aiuto è dedicato ai nuclei con ISEE entro 25 mila euro. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è indispensabile per accedere a Bonus e agevolazioni. Serve il calcolo aggiornato, ad esempio, anche per richiedere un nuovo Bonus asilo nido.

Chi può coprire le spese della retta dell’asilo nido con un Bonus

Non esiste solo il noto Bonus Asilo Nido attivo da diversi anni a livello nazionale. C’è un altro aiuto interessante per le famiglie ma riguarda esclusivamente la Regione Toscana. Il Governatore Giani ha parlato di una misura per aiutare i genitori con figli sotto i tre anni a sostenere la spesa della retta degli asili nido. Parliamo di un costo di centinaia di euro al mese da versare per garantire ai bambini un luogo sicuro in cui essere accuditi, giocare e socializzare mentre mamme e papà sono a lavoro.

Ebbene, l’iniziativa garantirà nido gratis per 17 mila bambini componenti di un nucleo familiare con ISEE sotto i 40 mila euro perché i genitori potranno sommare il Bonus Asilo Nido con l’aiuto regionale. Le erogazioni avranno un importo massimo di 527,27 euro al mese. La cifra esatta dipenderà dal reddito. Le risorse per promuovere questa iniziativa sono state prese dai Fondi tosco-europei, i Fondi UE co-finanziati dalla Regione Toscana. Un primato che dovrebbe essere un esempio per le altre Regioni soprattutto per Lombardia, Piemonte, Veneto dove sono tantissimi i genitori che devono iscrivere i figli all’asilo nido per esigenze familiari.