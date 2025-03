Gli infortuni colpiscono tutti: UFFICIALE, strappo muscolare in Champions

Il capitano si è fatto male all’inizio del secondo tempo della gara di ieri sera. Quarti di finale a rischio? Ecco come stanno le cose

Finora la stagione dell’Inter è stata piuttosto problematica per quanto riguarda gli infortuni. Ora l’emergenza è sulle corsie esterne, con Dumfries unico terzino di ruolo nella gara col Feyenoord valevole per l’andata degli ottavi Champions e vinta con un’importante prova di forza.

Ma il tema infortuni è decisamente più ampio, cioè coinvolge un po’ tutte le squadre sia italiane come straniere. Probabilmente è colpa delle troppe partite, e del fatto che ci si alleni, nel vero senso della parola, sempre meno.

Per il ritorno la situazione in casa Inter dovrebbe migliorare, coi recuperi – già per sabato sera col Monza – sia di Carlos Augusto che di Zalewski. Impossibile invece il rientro di Federico Dimarco, improbabile quello di Matteo Darmian.

Bayern Monaco-Bayer, infortunio per Neuer

A proposito di ritorno e infortuni, salterà il replay del derby tedesco Manuel Neuer. Ieri il portiere e capitano del Bayern Monaco è stato costretto al cambio all’inizio del secondo tempo, sul risultato di 2-0 in favore dei bavaresi sul Bayer di Xabi Alonso.

Il match è poi finito col punteggio di 3-0, con Kane e compagni che hanno di fatto staccato il pass per i quarti.

Il quasi 39enne ha subito un infortunio muscolare non di poco conto. Come informa il Bayern, “lo strappo di una fibra muscolare del polpaccio destro”.

Il club non ha dato informazioni riguardo i tempi di recupero, ma i media tedeschi parlano di poco meno di un mese di stop. Naturalmente se tutto filerà per il verso giusto.

Neuer dovrebbe recuperare in tempo per i quarti Champions

Oltre al ritorno col Bayer, Neuer dovrebbe saltare le sfide di Bundesliga contro Bochum, Union Berlino e St. Pauli.

A meno di complicazioni, quindi, dovrebbe esserci nei quarti Champions (date ancora da definire, ma indicativamente 8/15 aprile) contro Lautaro Martinez e compagni. A meno di harakiri da parte di quest’ultimi fra cinque giorni al ‘Meazza’…