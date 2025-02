Il Bayern vuole ridurre i costi della rosa: Kane può partire | ESCLUSIVO

L’inglese ha segnato 73 gol da quando indossa la maglia dei bavaresi. È costato quasi 100 milioni nel 2023 e ha un ingaggio da 25 milioni bonus esclusi

Settantatré con in settantasette partite, oltre a ventidue assist. I numeri sono tutti dalla parte di Harry Kane, e anche del Bayern Monaco: come a dire l’acquisto è stato quello giusto. Anche se il primo titolo, la Bundesliga, sia dell’inglese che dei bavaresi con l’ex Tottenham al centro dell’attacco, arriverà probabilmente solo quest’anno.

Senza dimenticare che la squadra di Kompany è tra le pretendenti più accreditate alla vittoria della Champions League. Agli ottavi avrà il derby tedesco col Bayer, ai quarti eventualmente una tra Inter e Feyenoord.

Il Bayern pronto a cedere Kane

Gol e grandi prestazioni, eppure, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il club bavarese è pronto a cedere il bomber inglese. A darlo via nella prossima estate, due anni dopo averlo pagato quasi 100 milioni di euro e con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Motivo economico, l’ingaggio da 25 milioni a stagione

Proprio l’accordo in essere, è ciò ha spinto Eberl e soci a mettere sul mercato il capitano dell’Inghilterra. Da qualche mese nelle mani di Tuchel, decisivo nel 2023 per l’approdo del londinese al Bayern. Il quale cercherà di disfarsene per ragioni principalmente economiche, cioè per togliersi di mezzo il suo stipendio di circa 25 milioni a stagione bonus esclusi.

In estate i vice campioni di Germania vogliono rinfrescare la rosa e dare un taglio, per l’appunto, al monte ingaggi che attualmente sfiora i 264 milioni di euro. Dare via Kane significherebbe risparmiare qualcosa come 50 milioni, considerato che il contratto termina nel 2027.

Certo, l’obiettivo prefissato si presenta piuttosto complicato: si contano sulle dita di una mano i club potenzialmente in grado di farsi carico dei suoi emolumenti, al di là della spesa per il cartellino.

Età e stipendio, trovare un acquirente per Kane sarà molto complicato

C’è poi l’aspetto anagrafico: è sì un giocatore ancora integro, ma il prossimo 28 luglio compirà 32 anni. Probabilmente lui opterebbe per il ritorno in Premier, dove però i top team inglesi spendono cifre importanti solo per profili molto più giovani.

Non da escludere, ma difficile, un ritorno di fiamma del PSG, intenzionato anch’esso a ridurre i costi per la rosa. Anzi, i parigini intendono addirittura dimezzarli.

La terza via è rappresentata dall’Arabia, anche se gli investimenti folli per i calciatori, specie per quelli in là con gli anni, sono quasi del tutto spariti. La strategia di Bin Salman è cambiata, come rivelatovi in anticipo da Calciomercato.it.

Il Bayern ‘taglia’ i costi: non solo Kane sulla lista d’uscita

Kane sarebbe il pesce grosso della spending review – ma la definizione è eccessiva – bavarese. Come appurato, infatti, altri nomi di spessore sono sulla lista d’uscita, vedi Sané il cui contratto termina a giugno.

Da capire poi la situazione di Muller, una Bandiera del Bayern per cui entrano in scena altri fattori, altre dinamiche che esulano dai ragionamenti fatti per Kane e gli altri.

Il ‘caso’ Kimmich: rinnovo o Barcellona

In scadenza c’è anche Kimmich, accostato coraggiosamente all’Inter. Se non rinnovasse, il suo futuro sarebbe probabilmente in Spagna, al Barcellona. Il jolly tedesco ha già avuto contatti diretti con Flick, il tecnico dei blaugrana suo allenatore al Bayern e in Nazionale.