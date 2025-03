Bastoni unico incedibile, decisione presa: Lautaro Martinez può salutare

Per l’Inter c’è da ragionare sui futuro e il difensore può essere l’unico escluso dal mercato: il capitano pò anche essere ceduto

I quarti di Champions sono vicinissimi: le reti di Thuram e Lautaro Martinez hanno lanciato l’Inter contro il Feyenoord e ora i nerazzurri dovranno evitare tracolli a San Siro per sbrigare la pratica ritorno e formalizzare il passaggio del turno.

Inzaghi sogna il triplete, come ha detto lui stesso nel post gara in Olanda, ma intanto la società lavora già per il futuro. Proprio la gara contro il Feyenoord ha evidenziato la centralità di alcuni big ed ecco allora che nel programmare la prossima stagione ci si interroga su chi saranno gli incedibili nel mercato estivo.

Certo, nel calcio attuale di veri incedibili non ce ne sono, ma in casa nerazzurra non hanno intenzione di farsi tentare da offerte importanti, salvo che siano le classiche proposte irrinunciabili. Che potrebbero essere ascoltate, ma non per tutti. Proprio in virtù di questo, Calciomercato.it ha chiesto sul proprio profilo x all’indomani del trionfo in Champions, chi è il calciatore assolutamente incedibile nello scacchiere di Inzaghi.

Inter, Bastoni non si vende: i tifosi lasciano andare Lautaro Martinez

Il sondaggio prevedeva quattro possibilità di risposta, quattro pilastri della formazione di Simone Inzaghi: dalla difesa, con Bastoni, al centrocampo, con Barella, per arrivare all’attacco con la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Un po’ a sorpresa il vero incedibile è risultato essere Alessandro Bastoni, votato dal 41,5%. A pesare su questa scelta forse il fatto che, nelle ultime uscite, quando Inzaghi ha tolto l’ex Atalanta, la squadra ha subito gol. Il difensore ha quindi battuto la concorrenza di Barella e Thuram, entrambi votati dal 24,4% dei votanti. Altra sorpresa, con i voti per Lautaro Martinez: soltanto il 9,8% considera il capitano assolutamente incedibile. Insomma, l’attaccante argentino tra i big dell’Inter, rappresenta quello che i tifosi sacrificherebbero forse con minor timore rispetto alla cessione di Bastoni, Thuram e Barella.