Niente Inter, irrompe il Napoli: ritorno di fiamma per Conte

Il nuovo corso del Napoli presto inizierà a prendere forma. Tra gli obiettivi papabili per la difesa anche un calciatore che era stato accostato all’Inter

Si sta scaldando l’ambiente in casa Napoli con l’attesa per l’ufficialità di Antonio Conte che si fa sempre più pressante. Intanto l’ambiente azzurro sta già ritrovando gradualmente entusiasmo dopo un’annata da cancellare sotto tutti i punti di vista. Merito dell’inizio di un nuovo corso che passerà anche dal calciomercato.

Priorità alla difesa per gli azzurri, che potrebbero incrociare indirettamente i propri destini anche con quelli dell’Inter di Simone Inzaghi. Un nome, che recentemente era stato avvicinato anche ai nerazzurri, potrebbe quindi tornare in auge per la formazione campana, che dal canto suo pensa già anche alle strategie per l’attacco dove l’arrivo di Conte alimenta sempre di più anche il profilo di Lukaku in ottica post Osimhen.

Sull’agenda della dirigenza partenopea resta però prioritaria la fase difensiva, che quest’anno, dopo l’addio di Kim, ha visto un enorme calo di rendimento. Servirà quindi almeno uno, se non due centrali, per incrementare il valore delle alternative in rosa e soddisfare le esigenze del prossimo allenatore. In questo senso, al di là del solito Buongiorno, torna a galla un vecchio pallino.

Calciomercato, anche il Napoli su Demiral: riflessioni in difesa

Gli ostacoli posti da Cairo e soci su Buongiorno di certo non mancano, tra la volontà di trattenerlo e quella di monetizzare eventualmente al massimo una sua possibile cessione attendendo magari anche proposte onerose dalla Premier.

A fare il punto è quindi l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che viste le difficoltà per l’italiano del Toro e la possibile esigenza di altri difensori in rosa, fa il nome anche di alcune alternative. Prima tra queste Merih Demiral, ex Atalanta ora all‘Al-Ahli, che nei giorni scorsi era stato appunto accostato anche all‘Inter.

Gli azzurri non avrebbero quindi mai smesso di seguire il turco che potrebbe eventualmente tornare in Europa dopo una sola annata in Arabia da 21 presenze con un gol e un assist. Il classe 1998 rappresenta un’alternativa di rilievo così come un’altra vecchia conoscenza della Serie A come Theate.