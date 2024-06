Budget da 250 milioni e cinque acquisti: Conte ribalta il Napoli

Tutto pronto per l’annuncio di Conte al Napoli, ora entra nel vivo il mercato: budget faraonico e cinque acquisti per ribaltare la rosa

L’annuncio è ormai una questione di giorni, se non ore: Antonio Conte è pronto a prendersi il Napoli. L’obiettivo sarà rilanciare una squadra che, dopo il trionfo di un anno fa, ha vissuto una stagione da incubo.

Servirà lavorare sulla testa e le gambe di chi resterà in azzurro, ma anche andare a ristrutturare una rosa che ha mostrato lacune importanti, sia dal punto di vista tecnico che da quello psicologico. I segnali sono evidenti, come la volontà di Di Lorenzo di lasciare il club e trasferirsi in un’altra squadra.

Conte proverà a far cambiare idea al capitano dei partenopei, ma sa già che qualche cessione è da mettere in preventivo, una soprattutto: quella di Victor Osimhen. Una clausola da 130 milioni nel contratto che fa del nigeriano il candidato principale al grande addio: la cifra andrà a rimpinguare un budget per il mercato che potrebbe toccare i 250 milioni, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’.

Calciomercato Napoli, i 5 obiettivi di Conte

Una cifra mostruosa che potrebbe consentire di rifare la rosa da cima a fondo: cinque in particolare, stando alla stessa fonte, gli obiettivi in cima alle preferenze dell’allenatore del Napoli.

Per il sostituto di Osimhen si guarda con attenzione a Dovbyk, 26enne centravanti ucraino del Girona. Lui come Gudmundsson, altro obiettivo concreto dei partenopei, potrebbe andare a rivoluzionare il reparto offensivo degli azzurri. Ma tra i nomi cerchiati in rosso c’è, da tempo, anche quello di Sudakov, altro talento ucraino che piace anche alla Juventus, con una valutazione monstre.

Sempre a centrocampo occhi su Jacopo Fazzini, 21 anni, talento dell’Empoli e Nathan Perez, centrale argentino dell’Udinese ad un passo dagli azzurri già lo scorso gennaio. Sono loro alcuni dei nomi che potrebbero rivoluzionare la rosa del Napoli, pronta ad essere plasmata da Conte.