Italia, infortunio e cambio immediato: ansia Spalletti

Il commissario tecnico non vuole correre rischi dopo gli infortuni di Acerbi e Scalvini dei giorni scorsi

Altro momento di grande preoccupazione durante il secondo tempo di Italia-Turchia nell’amichevole di questa sera a Bologna. Dopo il durissimo infortunio avvenuto nel corso della prima frazione che rischia di far saltare gli Europei di Germania 2024 ad Ozan Kabak, nella ripresa ancora un problema al ginocchio ha generato apprensione per qualche minuto.

Dopo una botta subita, infatti, Lorenzo Pellegrini ha subito richiamato l’attenzione della panchina Azzurra. Il centrocampista della Roma è stato immediatamente soccorso dallo staff medico della Nazionale Italiana ed ha costretto Luciano Spalletti a non correre alcun rischio ed operare il cambio. Al suo posto, infatti, il commissario tecnico ha subito spedito in campo l’interista Davide Frattesi.

Pellegrini si è successivamente accomodato in panchina dopo essere uscito dal terreno di gioco con le sue gambe, ma comunque zoppicante. Il centrocampista ha immediatamente applicato la borsa del ghiaccio all’altezza del colpo subito al ginocchio, ma ha comunque rassicurato Spalletti con un sorriso e facendo un cenno rassicurante con il pollice. Per lui dovrebbe trattarsi di una semplice botta e le sue condizioni non dovrebbero destare grande preoccupazione.