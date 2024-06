Juventus-Di Lorenzo, nuovo indizio: scelta fatta

Di Lorenzo alla Juventus resta un fronte piuttosto caldo, nuovo indizio sul possibile colpaccio da parte dei bianconeri

In una fase inaugurale di calciomercato già piuttosto intensa, con rumours di un certo spessore, se la maggior parte dell’attenzione degli addetti ai lavori è focalizzata sul valzer degli allenatori, ci sono anche giocatori dei quali si sta discutendo molto. Come Giovanni Di Lorenzo.

L’entourage del capitano del Napoli ha esplicitato a più riprese, in questi giorni, la volontà di andare via dalla squadra azzurra. Con annesso interessamento da parte di Juventus e Inter per Di Lorenzo, come raccontato qui su Calciomercato.it. Da parte sua, il club ha replicato facendosi forza dei quattro anni di contratto che ancora lo vincolano ai partenopei. Verosimilmente, Conte, in arrivo sulla panchina azzurra, non vorrà lasciarlo andare. Ma intanto, la Juventus del grande ex Giuntoli ci pensa eccome.

Si è vociferato di un accordo verbale che già ci sarebbe tra le parti. E anche secondo i supporters bianconeri, Di Lorenzo sarebbe una soluzione ideale sulla fascia destra, per inaugurare il ciclo di Thiago Motta. Nel nostro consueto sondaggio sul profilo ‘X’ di Calciomercato.it, il terzino del Napoli ha raccolto il 54,3% dei voti, maggioranza schiacciante rispetto alle candidature di Kayode, Holm e Posch.