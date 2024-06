Inter, comunicato UFFICIALE su Acerbi: ecco quando tornerà in campo

Francesco Acerbi salterà gli Europei e questa mattina è stato operato: il comunicato dell’Inter e i tempi di recupero

Dopo il comunicato ufficiale diramato dalla Nazionale italiana, che ha confermato l’assenza di Francesco Acerbi ai prossimi Europei con l’Italia di Luciano Spalletti, il 36enne difensore centrale mancino è stato operato questa mattina per risolvere i problemi di pubalgia.

Attraverso il proprio sito, il club nerazzurro ha diramato la seguente nota: “Nella mattinata di oggi Francesco Acerbi è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Acerbi, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa”. L’intenzione e la speranza che trapela dalla società meneghina è quello di riaverlo a disposizione per l’inizio della prossima stagione. Nel frattempo, per l’Italia, che deve fare fronte anche all’assenza di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, che ieri contro la Fiorentina si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha convocato a Coverciano il difensore della Juventus Federico Gatti, già preallertato in precedenza.