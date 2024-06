Via Mbappe, colpo da 130 milioni: il Psg pesca in Serie A

Manca un mese circa all’inizio della sessione estiva di calciomercato che si preannuncia infuocata

Il passaggio di Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain al Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino fino in Italia.

La sessione estiva di calciomercato in arriva si preannuncia infuocata: molto ruoterà intorno alla trattativa per il passaggio di Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain al Real Madrid. Una trattativa ormai definita e che andrà a scuotere sensibilmente il calciomercato in Europa. Già, perché il passaggio dell’asso francese ai neo campioni d’Europa ‘costringerà’ il club parigino a cercare un erede dell’asse francese, in scadenza con il Paris Saint-Germain.

Il direttore sportivo della società transalpina, Luis Campos, sarà chiamato a trovare il degno erede di Kylian Mbappé che all’ombra della Torre Eiffel ha realizzato 256 gol e 108 assist in 308 partite ufficiali giocate dal 2018, quando fu prelevato dal Monaco per la cifra monstre di 180 milioni di euro.

Calciomercato, il Psg cerca in Italia l’erede di Mbappé

Diversi i profili sondati dal direttore sportivo Luis Campos per cercare di non far rimpiangere Kylian Mbappé, con i tifosi del Paris Saint-Germain per l’ennesima stagione deludente per quanto riguarda le competizioni europee.

In particolar modo, il club francese sarebbe sempre sulle tracce di Victor Osimhen, attaccante nigeriano in forza al Napoli legato agli azzurri da altri due anni di contratto dopo l’ultimo rinnovo firmato lo scorso dicembre. Già nel mirino del Paris Saint-Germain lo scorso anno, l’attaccante classe ’98 questa volta potrebbe trasferirsi a Parigi, anche se bisognerà fare i conti con le richieste di patron Aurelio De Laurentiis che avrebbe fissato a 130 milioni di euro il prezzo per lasciar partire l’attaccante ex Lille che avrebbe così la possibilità di tornare a misurarsi con la realtà del massimo campionato francese. Un’operazione non semplice, il Paris Saint-Germain studia anche altri possibili colpi, ma la sensazione è che Victor Osimhen rappresenti l’obiettivo principale.