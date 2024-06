Caso Mbappé, cambia tutto per il Real Madrid: c’è un dilemma irrisolvibile

Il destino di Kylian Mbappé sembra ormai indirizzato verso il Real Madrid, ma c’è ancora un dilemma senza risposta: ecco di cosa si tratta

È grande festa in casa Real Madrid per la conquista della quindicesima Champions League, che fa grande onore anche in Italia, visto che in panchina c’è Carlo Ancelotti, capace di vincerne sette in totale nella sua vita calcistica, di cui cinque da allenatore. Dopo un successo del genere, dopo aver eliminato anche club del calibro di Manchester City e Bayern Monaco, i Blancos sono tornati sul tetto d’Europa.

È merito della grande qualità dei calciatori e delle grandi capacità del tecnico, di sicuro, ma anche della mentalità e della compattezza di un gruppo che si è dimostrato molto unito, soprattutto nelle avversità. Se ne parla tanto nelle analisi della vittoria e non solo in Spagna, dove stanno celebrando in lungo e in largo le Merengues, come è giusto che sia.

Infatti, l’argomento è sbarcato anche in Francia, ma per creare nuove polemiche su Kylian Mbappé, che ha scelto di tradire il PSG, non rinnovare il contratto e sarà presto un nuovo calciatore del Real Madrid, con un ingaggio faraonico per le prossime stagioni.

Dalla Francia nuovi dubbi su Mbappé al Real Madrid: come si integrerà nel gruppo?

Le qualità di Mbappé non possono essere messe in discussione, soprattutto perché parliamo probabilmente dell’attaccante più forte in circolazione e con delle medie realizzative spaventose. In un attacco già molto ben composto, sarebbe la punta di diamante del gioco di Ancelotti.

Ma se in Italia e in Spagna c’è l’assoluta convinzione che il francese possa fare benissimo anche in Liga, dalla Francia non la pensano esattamente così, anzi si chiedono come si integrerà in un gruppo talmente unito come quello del Real. E non lo scrivono i tifosi, ma l’autorevole ‘L’Equipe’, che in un pezzo pubblicato prima della finale di Champions League, ha scritto: “A lungo divorato dai suoi ego, lo spogliatoio del Real Madrid è oggi uno dei protagonisti della sua formidabile stagione. C’è sintonia totale e la capacità di integrarsi di Kylian Mbappé sarà fondamentale per lui“.

Un altro fattore essenziale per il futuro di Mbappé è diventata un’altra critica non da poco per i transalpini. Sarà delusione, impossibilità di trattenere il calciatore dalle loro parti o un dubbio lecito?