Fumogeni in campo e tentata invasione: maxi-recupero nel finale

Lancio di oggetti e fumogeni in campo: partita interrotta e maxi-recupero nel finale di gara

L’arbitro è stato costretto a sospendere il gioco per diversi minuti: alcuni tifosi hanno cercato di entrare in campo.

Attimi di tensione durante Vicenza-Avellino, ritorno della semifinale dei play-off di Lega Pro. Dopo lo 0-0 maturato in terra irpina nel match d’andata, in palio c’era l’accesso alla doppia finale con la Carrarese che si è imposta sul Benevento. La partita è terminata col risultato di 2-1 in favore della squadra veneta allenata da Stefano Vecchi che ha così strappato l’accesso alla finale per conquistare l’ultimo posto nel prossimo campionato di Serie B.

Una partita infuocata, soprattutto dopo le polemiche della formazione campana a seguito della gara d’andata: finita col risultato di 0-0, i biancoverdi si erano lamentati per alcune scelte arbitrali, alzando un polverone mediatico nei giorni che hanno preceduto la partita di ritorno. E in occasione della partita disputata allo stadio ‘Romeo Menti’, il clima è stato da subito infuocato, con gli spalti pienissimi e caldi.

Vicenza-Avellino, caos durante la semifinale play-off

La situazione è degenerata al 64′, dopo il gol del momentaneo 2-0 del Vicenza, a segno con Della Morte e Costa. Dopo il raddoppio dei padroni di casa, infatti, il direttore di gara Crezzini di Siena è stato costretto a interrompere il gioco per diversi minuti.

Il motivo? Dal settore ospiti è partito un fitto lancio di oggetti in campo, in particolar modo fumogeni e petardi. Una interruzione che ha infastidito anche gli stessi giocatori biancoverdi e che ha portato l’arbitro a concedere un maxi-recupero di 7 minuti al termine dei quali l’Avellino è stato comunque eliminato dopo aver riaperto la partita con un rigore trasformato da bomber Patierno in un finale di gara infuocato, con un’espulsione per parte. Attimi di tensione segnalati anche in tribuna dopo il secondo gol e nei concitati secondi finali del match.