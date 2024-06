Conte-Napoli parte col botto: colpo a sorpresa dal Milan

Quattro o cinque, se non sei potrebbero essere i nuovi acquisti del Napoli di Conte. Negli ultimi giorni è spuntato fuori anche il nome di Dybala

Per Conte al Napoli manca ormai solo l’annuncio ufficiale. Il salentino voleva tornare alla Juventus, in alternativa approdare al Milan, ma sul tavolo di offerta concreta dalla Serie A ne è arrivata soltanto una. Appunto, quella della società presieduta da Aurelio De Laurentiis chiamata a ripartire dopo una stagione drammatica sportivamente parlando.

Conte ha firmato col Napoli un contratto triennale che, con i bonus, supera gli 8 milioni di euro netti a stagione. L’ufficialità è attesa proprio in questo weekend, al massimo all’inizio della prossima settimana, mentre la presentazione potrebbe avvenire al Teatro San Carlo. Il suo arrivo in azzurro darà il via a quella che sarà una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione tattica ma anche di uomini.

Quattro-cinque, se non sei potrebbero essere i nuovi acquisti del Napoli contiano. A tal proposito, negli ultimi giorni è circolato con forza il nome di Paulo Dybala, possibile partente dalla Roma. A ‘Radio Goal’, Valter De Maggio ha detto che “non ho avuto conferme” circa la presenza dell’argentino sulla lista della spesa dell’allenatore leccese.

Un centravanti, ovvero il sostituto di Osimhen, un paio di difensori e più di un centrocampista. Con Conte, il Napoli cambierà mezza rosa: “Si fa il nome di Retegui per l’attacco, dove serve un centravanti fisico e strutturato. Lui ha poi chiesto Neuhen Perez dell’Udinese. Potrebbe poi aver chiesto Dorgu (esterno del Lecce, ndr) e Musah del Milan”.

Conte vorrebbe Musah al Napoli: per il Milan non è incedibile, ma 20 milioni non bastano

A sorpresa, De Maggio ha tirato fuori il nome di Musah per il Napoli di Conte. La mezz’ala americana, che Pioli ha anche adattato sulla fascia, sarebbe un obiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere. Il Milan lo ha pagato circa 20 milioni di euro ed è difficile pensare che possa farsene bastare meno per cederlo a una diretta concorrente in Italia.

Va detto che Musah non ha lasciato il segno nella sua prima annata in rossonero. 40 presenze e 2 assist il bottino finale del classe 2002, sicuramente non intoccabile per il club di Red Bird, anche se sarà importante il parere del nuovo allenatore, ovvero di Paulo Fonseca.