Non c’è altra soluzione: rescinde il contratto con l’Inter

Non c’è solo la grana Lautaro Martinez per l’Inter: non rientra nei piani di Marotta, il club nerazzurro pronto alla rescissione del contratto

L’Inter è alle prese con la grana Lautaro Martinez, con le parti che restano distanti sul rinnovo di contratto del ‘Toro’ in scadenza nel giugno 2026.

Giovedì è andato in scena un nuovo summit tra le parti, che però non ha sortito sostanziali novità sul futuro del bomber e capitano nerazzurro. La forbice è ancora ampia e prossimamente ci saranno nuovi aggiornamenti per cercare di trovare una quadra e allontanare il pericolo di una clamorosa rottura tra il club campione d’Italia e Lautaro. Intanto c’è fermento nel reparto d’attacco di Simone Inzaghi, che sarà arricchito dal prossimo luglio dall’arrivo a parametro zero di Taremi. Al netto degli scenari su capitan Lautaro, Marotta e Ausilio sono vigili sul mercato per l’arrivo di una nuova punta visto l’addio di Sanchez e le incertezze su Arnautovic.

Calciomercato Inter, grana Correa: ipotesi rescissione per il ‘Tucu’

L’austriaco non ha convinto al ritorno in nerazzurro e la sua posizione ad Appiano Gentile rimane in bilico. Chi non rientra certamente nei progetti dell’Inter è Joaquin Correa, rientrato dal prestito al Marsiglia dopo che non è scattato l’obbligo di riscatto con i francesi.

L’ex attaccante della Lazio ha deluso anche in Francia e la dirigenza di Viale della Liberazione cerca una sistemazione per il ‘Tucu’ considerando inoltre il contratto in scadenza tra un anno. Da escludere la pista Como, per Correa negli ultimi tempi si sono fatte vive in patria River Plate ed Estudiantes, oltre al Palmeiras in Brasile. Da non scartare inoltre le opzioni arabe e turche, mentre se non dovessero arrivare offerte concrete per il cartellino (il giocatore a bilancio è a circa 8 milioni) l’Inter potrebbe pensare anche a una rescissione del contratto come riporta ‘Tuttosport’. I nerazzurri così risparmierebbero sugli emolumenti di Correa, che ha un ingaggio al lordo da 6,5 milioni di euro a stagione.