Napoli, Conte infuriato: ha smentito tutto

La trattativa con il Napoli prosegue, ma c’è una falsa notizia che ha fatto infuriare l’allenatore salentino

Antonio Conte e il Napoli, un affare che si farà. Salvo clamorosi colpi di scena, mai da escludere quando si tratta di Aurelio De Laurentiis, il nuovo allenatore degli azzurri sarà il tecnico salentino.

La trattativa è ben impostata con Conte che ha dato il suo benestare all’approdo alle pendici del Vesuvio e De Laurentiis che ha dato l’ok all’oneroso investimento. Si attende che vengano sistemati i dettagli e poi l’annuncio che toglierà qualsiasi tipo di dubbio sulla vicenda.

Dubbi che, almeno per ora, continuano ad aleggiare, anche perché le indiscrezioni sulla trattativa sono tante. Una delle ultime vorrebbe le parti al lavoro per trovare la quadra su alcune clausole di uscita che il tecnico avrebbe richiesto per firmare il contratto. In particolare si è parlato della possibilità da parte di Conte di svincolarsi dal Napoli al verificarsi (o al non verificarsi) di determinate condizioni.

Napoli, furia Conte: smentisce tutto

Stando a quanto riportato dal ‘Tgr Campania’, Antonio Conte non avrebbe gradito queste ultime indiscrezioni sul suo Conte.

L’allenatore sarebbe particolarmente infuriato per quanto letto e ci terrebbe a smentire la fuga di notizie sulla richiesta di una clausola di addio anticipato. Il tecnico ritiene tale voci assolutamente priva di fondamento, una vera e propria fake news.

Conte, al contrario, non vedrebbe l’ora di iniziare la sua avventura sulla panchina del Napoli e si sarebbe già mosso per risolvere alcuni problemi, come ad esempio la questione Di Lorenzo. L’allenatore avrebbe sentito il capitano, che ha chiesto la cessione ed è nel mirino di Juventus e Inter, e gli avrebbe fatto presente che lo considera centrale nel progetto e non vorrebbe privarsi di lui.