Juventus, Giuntoli prepara il mercato: ecco 100 milioni per Thiago Motta

Un tesoretto per il mercato della Juventus: Cristiano Giuntoli al lavoro per gestire circa 100 milioni di euro

Si avvicina la sessione estiva di calciomercato per la Juventus. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli potrebbe ritrovarsi a gestire un tesoretto da 100 milioni di euro.

In attesa di ufficializzare l’ingaggio di Thiago Motta come nuovo allenatore, in casa Juventus sono partite le grandi manovre in vista della sessione estiva di calciomercato. Manovre che passeranno, chiaramente, per gli acquisti, ma non solo. Anzi, prima di comprare si proverà a vendere, per avere a disposizione un importante tesoretto da reinvestire sulle operazioni in entrata dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, al lavoro per costruire la squadra in vista del ritorno in Champions League e della partecipazione al ‘nuovo’ Mondiale per Club.

Insomma, il mercato in entrata sarà finanziato col budget messo a disposizione dal club, tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma anche dall’autofinanziamento, tradotto le cessioni. E in questa ottica, la Juventus potrebbe decidere di darsi un pizzico sulla pancia, arrivando a un sacrificio eccellente per avere maggiore margine di manovra sul mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, Giuntoli e il tesoretto da 100 milioni di euro

Il grande sacrificato potrebbe essere Bremer, legato alla Juventus da una clausola da 61 milioni di euro. Una cifra importante, col 10% che andrebbe al Torino. Il difensore brasiliano ha molti estimatori, soprattutto in Premier League.

Il difensore ex Torino piace molto a Thiago Motta e quindi la Juventus potrebbe fare uno sforzo per trattenerlo, lasciando partire invece Federico Chiesa, finito nel mirino di club come Roma e Napoli in vista della prossima stagione. E poi ci sono i tanti giovani passati per la Next Gen che potrebbero consentire di fare cassa: da Iling Junior a Nicolussi Caviglia, passando per Miretti e Huijsen. Quest’ultimo, difensore classe 2005, ha una valutazione di mercato che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Piace a Borussia Dortmund e Newcastle United, ma potrebbe essere inserito nella trattativa per Koopmeiners con l’Atalanta.

Discorso analogo per Matias Soulé: anche l’argentino – reduce da un grande campionato col Frosinone – potrebbe finire nella trattativa con l’Atalanta, ma ha estimatori anche in Inghilterra, in particolar modo Aston Villa, Crystal Palace e Newcastle. La cessione dell’argentino potrebbe portare nelle casse del club tra i 30 e i 35 milioni di euro dopo l’esperienza di Frosinone, dove ha giocato con Barrenechea la cui cessione potrebbe consentire di incassare 10-15 milioni.