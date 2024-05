Inter, distanza con Lautaro Martinez: “Se non se lo possono permettere, problemi loro”

Continua a tenere banco la questione rinnovo Lautaro Martinez in casa Inter tra richieste del giocatore e parole di Marotta

Non si parla d’altro in questi giorni: il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez, attualmente in scadenza nel 2026, agita i tifosi dell’Inter e provoca reazioni a tutti i livelli. Le distanze restano, mentre i protagonisti provano a spargere serenità nell’ambiente. A volte, bisogna dirlo, senza riuscirci.

In particolare, l’amministratore delegato Beppe Marotta, ieri sera a margine del ‘Premio Rosa Camuna 2024‘ nei palazzi della Regione Lombardia, è sembrato leggermente infastidito da tutto quello che si sta dicendo in queste settimane. “Non è una preoccupazione, ha grande senso di appartenenza verso questo club. Non c’è fretta, al momento ci sono altre priorità aziendali“. Il riferimento, è chiaramente, al recentissimo passaggio di mano dal gruppo Suning della famiglia Zhang al fondo di investimento americano Oaktree che, proprio ieri, ha avuto il primo contatto con l’ambiente nerazzurro negli uffici del club.

Ma l’agente del calciatore, Alejandro Camano, ha fatto capire sì di essere pronto ad attendere, ma di voler vedere le sue richieste soddisfatte. “Stiamo parlando di un calciatore dell’Inter e noi abbiamo rispetto totale per i nerazzurri. Non ho parlato con nessun’altra squadra per il suo futuro e non ho intenzione di farlo. Parlo solo con l’Inter per un possibile rinnovo anche se Lautaro Martinez ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri. Piace ad altre squadre in Europa? Si tratta di una cosa logica, ma parlo solo con l’Inter”. Le distanze restano, come certificato anche dal giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino e attento conoscitore delle cose di casa Inter: il club appare disposto ad arrivare a 9-10 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta si aggira sui 12 milioni.

Tutti dalla parte di Lautaro Martinez: “Inter, devi rinnovargli il contratto”

Sulla questione è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini: “Non si applicano, quando c’è da rinnovare i contratti, i dati sul valore del giocatore – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Se facciamo l’analisi di Lautaro, a me sembra da calcio anni 70 l’appello al senso di appartenenza di Marotta. Ha fatto un sacco di gol e assist, in Europa non c’è un giocatore come lui che guadagna 6 milioni all’anno a 26 anni. Bisogna valutarlo come i top attaccanti che ci sono in giro. Leao, per esempio, guadagna circa 9 milioni di euro a stagione. Non ci si può stupire se Lautaro chiede un ingaggio all’altezza di quello che sono come lui. Se l’Inter non se lo può permettere, sono problemi loro“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’opinionista ed ex Inter Nando Orsi che non usa giri di parole: “Se gli devi rinnovare il contratto, è giusto che si faccia alle sue condizioni. È uno degli attaccanti più forti ed è giusto che lo paghi”. Ci sarà ancora da parlare per limare le distanze tra l’Inter e il suo capitano, mentre l’Arsenal continua a monitorare la situazione.