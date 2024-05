Rinnovo Lautaro Martinez, l’agente tira dritto: “Parlo solo con l’Inter, capiremo cosa ne pensa la società”

Intervenuto ai microfoni di TV PLAY, Alejandro Camano, l’agente di Lautaro Martinez, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito

Al di là delle vicissitudini societarie, uno dei temi più caldi in casa Inter è sicuramente quello riguardante il futuro di Lautaro Martinez. Sia pur non approdando ancora ad una soluzione definitiva, proseguono infatti i colloqui tra le parti in merito al rinnovo del contratto dell’attaccante argentino.

Protagonista di primo piano della cavalcata della compagine di Inzaghi in campionato, Lautaro Martinez sta calamitando attenzioni importanti anche in sede di calciomercato. Approfondito da tempo, il rinnovo del capitano dell’Inter non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti, anzi. Proprio del futuro dell’attaccante argentino ha parlato l’agente del calciatore, Alejandro Camano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY: “Futuro? Stiamo parlando di un calciatore dell’Inter e noi abbiamo rispetto totale per i nerazzurri. Non ho parlato con nessun’altra squadra per il suo futuro e non ho intenzione di farlo. Parlo solo con l’Inter per un possibile rinnovo anche se Lautaro Martinez ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri. Piace ad altre squadre in Europa? Si tratta di una cosa logica, ma parlo solo con l’Inter”.

Inter, l’agente di Lautaro Martinez non ci sta: “Non ha senso parlare delle cifre del rinnovo”

Non sono poche le cifre che sono circolate negli ultimi giorni in merito alle eventuali richieste fatte recapitare dall’entourage del calciatore alla dirigenza. Anche di questo ha parlato Camano nel corso del suo intervento:

“Cifre del rinnovo? Non credo che i tifosi debbano sapere queste cose. Di tale argomento parlo solo con la società. Si parla di 12 milioni, di 14, ma queste sono questioni che riguardano Lautaro e la società. Inoltre sono numeri che io non ho fatto e nemmeno l’Inter. I tifosi devono sapere che Lautaro Martinez ama Milano e la squadra: i tifosi devono stare tranquilli. Ovviamente capiremo cosa la nuova società pensa di lui. L’anno prossimo? L’obiettivo è quello di proseguire così e di fare anche un’ottima Champions“.