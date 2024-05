Dybala esce allo scoperto e fa tremare la Roma: l’annuncio sul futuro dell’attaccante argentino. Ecco le sue dichiarazioni

C’è anche Paulo Dybala a Perth per l’amichevole di fine stagione che la Roma disputerà contro il Milan. L’argentino è regolarmente con la squadra dopo la mancata convocazione di Scaloni per la Coppa America.

In una lunga intervista rilasciata a ‘The Athletic’, l’ex numero 10 della Juventus ha commentato così la decisione del CT dell’Argentina: “Penso di aver fatto delle cose ottime in queste stagione, ero fiducioso di essere convocato per cui per me è stato un duro colpo. Credo anche che sia difficile per gli allenatore dover scegliere. Rispetto la decisione del CT, ho un ottimo rapporto con lui e sicuramente ha preso la decisione per il bene della squadra”.

Sul futuro, invece, fa tremare i tifosi giallorossi: “A nessuno piace arrivare sesti. Avevamo una squadra per fare meglio di così. Abbiamo giocato molto bene, ma alla fine siamo arrivati sesti e non sono soddisfatto. Avremmo potuto fare di più. Il futuro? Sono in Italia da quasi 12 anni e sto vivendo un momento incredibile. È difficile per me vedermi lontano dall’Italia perchè sono diventato un uomo qui. L’Italia mi ha da tutto. Sarebbe difficile lasciare ma ovviamente c’è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League“. La Roma è ‘avvisata’.