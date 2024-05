Dopo la Juventus spunta la Roma: ha già detto sì

Si intrecciano ancora i destini di Juventus e Roma in sede di calciomercato: ecco l’ultimo nome implicato

Annunciato come nuovo direttore tecnico della Roma poco più di una settimana fa, Florent Ghisolfi ha chiuso la sua prima operazione in giallorosso, perfezionando il riscatto di Angeliño dal Lipsia per 5 milioni di euro pagabili in tre anni. Arrivato in prestito a gennaio, il terzino spagnolo ha convinto tutti nei primi quattro mesi nella Capitale, guadagnandosi anche la stima di Daniele De Rossi.

Il tecnico romanista ha individuato proprio nelle fasce difensive il tallone d’Achille della propria squadra, ma ha chiesto rinforzi importanti anche a centrocampo e in attacco, sia sugli esterni, sia al centro. Non è un mistero che il sogno dell’ex capitano giallorosso sia rappresentato da Federico Chiesa, che non ha fretta di rinnovare con la Juventus targata Thiago Motta. L’attaccante della nazionale italiana non è tuttavia l’unico potenziale motivo di scontro con i bianconeri.

Dalla Juve alla Roma, addio Premier League

Negli ultimi giorni, ad esempio, si è parlato molto di una possibile sfida per Giovanni Di Lorenzo, in rotta di collisione con il Napoli. Dall’Inghilterra, invece, giungono voci su un presunto interessamento di Ghisolfi per un ex obiettivo di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, infatti, il club romano sarebbe interessato a Kalvin Phillips.

Stando al tabloid britannico, De Rossi potrebbe rappresentare l’uomo ideale per rilanciare la carriera del mediano, reduce da un’avventura a dir poco infelice al West Ham. L’ex Leeds farà ritorno al Manchester City, ma non per molto. Pep Guardiola lo ritiene ormai fuori dal progetto e il 28enne avrebbe già deciso di non precludere questa volta le porte ad un trasferimento all’estero, dove è finito anche sul taccuino del Lipsia e del Salisburgo. Per quanto riguarda la Roma, ad oggi la dirigenza e lo staff tecnico sembrano orientati più su un altro tipo di profilo, che sia in grado di garantire dinamismo e un contributo importante in zona gol.