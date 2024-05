Antonio Conte al Napoli, sarà rivoluzione: cinque top a rischio taglio

Antonio Conte si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli: ecco come cambia il club, con cinque possibili tagli

Giorni che passano lenti. L’attesa è infinita. Nel 2021, di questi tempi, il Napoli aveva già annunciato il suo nuovo allenatore Luciano Spalletti. Cominciava un ciclo che avrebbe poi portato allo Scudetto. Ed è quello che De Laurentiis si augura anche con Antonio Conte.

Le parti stanno in stato avanzato della trattativa. La piazza azzurra è in fibrillazione, perché mai come oggi Antonio Conte e il Napoli sono realmente vicini ad essere il nuovo temibile tandem della Serie A 2024-25. E nonostante un passato alla Juventus, i tifosi partenopei sono prontissimi ad accoglierlo sulla panchina del Maradona. Ci vuole un uomo del Sud per rilanciare questa squadra, per riportare entusiasmo. Per rinascere dalle ceneri di una stagione da dimenticare.

Con l’eventuale arrivo di Antonio Conte, però, cambieranno tante cose. La rosa del Napoli potrebbe subire variazioni profonde, a partire dall’assetto tattico usato dal mister (difesa a 3 o l’uso di 2 trequartisti dietro la punta) fino ai giocatori che non sono stati per nulla convincenti nell’anno in cui avrebbero dovuto difendere il titolo. Ecco quali sono i cinque calciatori che rischiano di essere tagliati o potrebbero non giocare sotto la guida di Conte per la prossima stagione.

Napoli riparte da Conte: i 5 possibili tagli

Partiamo dal nome caldo: Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli potrebbe lasciare il club, un po’ indispettito dall’esser messo in discussione dalla società partenopea dopo una stagione non disputata all’altezza. Inter e Juventus su Di Lorenzo, Antonio Conte proverà prima a convincere il capitano a non abbandonare la nave. Il giocatore invece, stando alle parole dell’agente, sembra piuttosto convinto di voler andar via.

Un altro difensore che rischia il taglio in estate è Ostigard. Utilizzato poco dai tre allenatori che sono passati per il Maradona; il norvegese è stato anche ad un passo dall’addio nella scorsa sessione di mercato invernale. Ora potrebbe essere il momento dei saluti.

Attenzione ad Anguissa, che quest’anno è stato piuttosto deludente. Sempre sottotono, mai ai livelli degli altri anni. Il camerunese rischierebbe il posto soprattutto per il modulo che Conte potrebbe adottare al Napoli. Con un centrocampo a 4 e due mediani, il mister avrebbe bisogno di un’altra figura.

Quasi certo dell’addio in estate il Cholito Simeone, che è stato ai margini della rosa per un’intera stagione. L’argentino ha bisogno di giocare e il Napoli non gli sta dando quest’opportunità. Oltretutto, la società vorrà puntare ancor di più su Jack Raspadori per la prossima stagione, più duttile di Simeone.

Infine, se Antonio Conte accettasse l’offerta di De Laurentiis, ritroverebbe Matteo Politano, già avuto all’Inter in passato. Ma per motivi tattici, l’ex allenatore nerazzurro non lo prendeva in considerazione e a gennaio 2020 Politano passò al Napoli. Il giocatore ha appena rinnovato il contratto, ma con un modulo senza l’uso delle ali si ricostruirebbe la stessa situazione venutasi a creare a Milano.