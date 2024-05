DIRETTA | Serie A, valzer degli allenatori: da Conte a Italiano fino alle richieste di Thiago Motta

Sono diverse le panchine da occupare in Serie A in vista della prossima stagione: ecco tutti gli ultimi movimenti

Dopo la sconfitta, l’ennesima in una finale, contro l’Olympiacos in Conference League, la Fiorentina si appresta a chiudere la stagione domenica prossima contro l’Atalanta e poi si parlerà anche del futuro della panchina. Vincenzo Italiano è nel mirino del Bologna e del Torino, ma non è da escludere nessuna soluzione.

Per la sua eventuale sostituzione si fanno i nomi di Raffaele Palladino, in scadenza di contratto col Monza, e di Alberto Aquilani, ex allenatore della Primavera viola adesso al Pisa. Intanto, continua la discussione tra i legali del Napoli e quelli di Antonio Conte per chiudere definitivamente l’accordo, mentre spuntano nuove richieste economiche alla Juventus di Thiago Motta. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

10:31 Milan pronto ad accontentare Fonseca: 100 milioni In attesa degli annunci, il Milan si muove per soddisfare le richieste del nuovo allenatore in pectore Paulo Fonseca: pronti 100 milioni di euro da investire per rinforzare la squadra sul mercato.