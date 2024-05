Addio Juve, la cessione è inaspettata: offerta definita

La Juve pronta ad aumentare il suo tesoretto di mercato con una cessione oltreoceano: la trattativa va avanti già da qualche giorno

La Juventus ripartirà con il nuovo progetto tecnico, che pure ad ora non ha ancora reso ufficiale il nuovo allenatore. Che comunque, a meno di ribaltoni clamorosi, sarà Thiago Motta. Un cambio epocale tra i bianconeri, visto che Allegri ha fatto la storia recente di questo club ed è tra gli allenatori più vincenti in Italia. Ma a livello di filosofia societaria si tratta di una vera e properia rivoluzione tra Giuntoli e il nuovo tecnico, anche se per qualche strano motivo non dovesse essere l’italobrasiliano.

Il ritorno in Champions e la partecipazione al Mondiale per Club garantiscono alla Juve dei ricavi importanti che possono essere reinvestiti sul mercato. In più c’è il ‘tesoretto’ che può arrivare dalle cessioni e in particolare dagli addii dei giovani di ritorno dai rispettivi prestiti o quelli su cui la società non punterà. Ad esempio Dean Huijsen, oppure Iling jr., Nicolussi Caviglia, ma soprattutto Matias Soule, che rientrerà alla base dopo la meravigliosa annata col Frosinone, pur con un finale amarissimo. Lo stesso che hanno dovuto affrontare pure Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Il primo è stato assoluto protagonista, silenzioso, della squadra di Di Francesco: in campionato ha giocato tutte le partite in cui è stato a disposizione, ovvero 36, saltandone solo 2 e per squalifica. Sicuramente meno brillante è stato invece il percorso di Kaio Jorge, arrivato per rilanciarsi dopo il brutto infortunio che ha condizionato praticamente quasi due anni della sua carriera. E ora pare avvicinarsi uno scenario inaspettato per lui.

Juve, Kaio Jorge può tornare in Brasile: trattativa avviata

Secondo quanto riportato da ‘UOL Esporte’, pista concreta per Kaio Jorge sarebbe diventato il ritorno in Brasile da dove nel 2021 la Juventus lo aveva prelevato. Dal Santos negli ultimi anni sono arrivati solo campioni o giocatori fortissimi, Neymar e Rodrygo tanto per citarne un paio, più Felipe Anderson per un riferimento in Italia. Il Cruzeiro si sarebbe infatti inserito nella corsa all’attaccante classe 2002, acquistato dai bianconeri per oltre 5 milioni totali tra cartellino e altri oneri.

Ora si parla di un’offerta di circa 4,5 milioni che la Juve potrebbe aggiungere al fatidico ‘tesoretto’. In questi casi tanto passa anche per la volontà del calciatore, che sembra accogliere con favore un ritorno in Brasile nonostante i 22 anni. A quanto pare la trattativa starebbe andanto avanti già da qualche giorno e potrebbe essere sulla strada giusta per una chiusura positiva. Anche perché l’intenzione di Giuntoli è cedere il calciatore. Solo 3 gol in 22 partite complessive al Frosinone per Kaio Jorge, che sembrava dover spiccare il volo e invece non è riuscito a riscattarsi dopo l’infortunio. Vedremo se proverà un nuovo assalto all’Europa riprendendo la rincorsa dal Brasile e dal Cruzeiro.