Dal Real Madrid all’Inter, arriva l’annuncio: “Scelta presa”

Le dichiarazioni del giocatore, accostato all’Inter, in merito al proprio futuro. Un futuro che potrebbe essere in Italia

Avrà la possibilità di alzare al cielo la coppa più prestigiosa da capitano, prima di cambiare aria e magari sbarcare in Italia, in un top team italiano.

Nacho Fernandez, che lo scorso 18 gennaio, ha compiuto 34 anni, ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia del Real Madrid, giocando oltre 3mila minuti, con 44 presenze. Ora lo attende la sfida più importante, quella contro il Borussia Dortmund, per conquistare la Champions League.

Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Ai media spagnoli, il difensore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha dato alcuna certezza e a ‘Radiestadio’ ha amesso: “L’unico che lo sa sono io e l’unica cosa a cui penso al momento è la finale”. Poi il difensore ha aggiunto, riferendosi al suo futuro: “L’ho deciso”. A ‘La Sexta’, infine, ha ammesso: “Non ho bisogno di un addio come quello di Toni per sentirmi amato…”..

Calciomercato Inter, ipotesi serie A per Nacho

Dichiarazioni, come detto, che non fanno certamente chiarezza, ma che alimentano i rumors e le notizie, che vorrebbe Nacho in Serie A.

D’altronde sono anni, che il giocatore ha la possibilità di approdare in Italia, ma è sempre rimasto in Spagna. In passato i suo nome è stato così accostato soprattutto a Roma e Milan, oggi ci sta pensando l’Inter, alla ricerca del solito parametro zero, che possa permettere alla rosa di crescere ancora di più. Attenzione, però, all’ipotesi Napoli, con Antonio Conte in panchina